Россиянам рассказали, как сохранить растения при похолодании

Российским садоводам и дачникам нужно внимательно следить за погодой и заранее готовиться к возможным заморозкам, чтобы защитить свои растения. Об этом рассказала садовод Екатерина Косолапова в беседе с 360.ru. Она объяснила, что важно утеплить растения с помощью снега или земли, а также проверить, в каком состоянии находятся приствольные круги.
Косолапова отметила, что если на участке есть снег, его можно использовать для укрытия растений, так как он помогает сохранить тепло. Если снега нет, то после резкого потепления нужно обязательно проверить, хорошо ли окучены и замульчированы приствольные круги.
Февраль — это последний месяц зимы, но для садоводов и огородников это время активной подготовки к новому сезону. С увеличением светового дня создаются отличные условия для выращивания рассады, которая станет основой будущего урожая.
Планирование посевного сезона начинается с определения сроков. В зависимости от региона, рассаду начинают выращивать за 1−2,5 месяца до последних заморозков. В южных областях можно начинать раньше, а в северных — позже. Важно помнить, что переросшая или недоразвитая рассада хуже приживается, поэтому точный расчет сроков — это ключ к успеху, пишет «Царьград».
В этом году зима удивляет своей мягкостью — арктический циклон, который обычно приносит морозы, так и не пришёл в Россию. Однако, если природа решит наверстать упущенное и всё же обрушит температуру до сильного минуса, растениям грозит серьёзная опасность. Об этом предупреждает биолог и агроном Михаил Воробьёв.
Он объяснил, что отсутствие снега лишает почву естественной теплоизоляции, что особенно опасно для зимующих растений. В первую очередь это касается травянистых, луковичных и других культур, которые чувствительны к холоду. Слова специалиста приводит Life.ru.