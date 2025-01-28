Россиянам рассказали, как сохранить растения при похолодании

В этом году зима удивляет своей мягкостью — арктический циклон, который обычно приносит морозы, так и не пришёл в Россию. Однако, если природа решит наверстать упущенное и всё же обрушит температуру до сильного минуса, растениям грозит серьёзная опасность. Об этом предупреждает биолог и агроном Михаил Воробьёв.