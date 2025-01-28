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Россиянам рассказали, когда наступит весна в 2025 году

Синоптик Вильфанд спрогнозировал раннюю весну в 2025 году.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

В Москве и других регионах страны зима выдалась рекордно теплой, и, возможно, скоро наступит ранняя весна. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с 360.ru. Он объяснил, что сейчас происходит необычное явление: воздушные массы приходят из тропиков и даже субэкваториальных зон, из-за чего стоит такая теплая погода. По его словам, январь этого года изменил привычное представление о зиме.

Вильфанд также добавил, что весна может прийти рано, если не будет резких похолоданий с севера, что бывает нечасто. С большой вероятностью март окажется довольно теплым.

При этом по данным метеорологов, зимняя погода вернется в Москву и область уже в начале февраля. Синоптик Александр Шувалов рассказал «Известиям», что температура может опуститься ниже нуля в первые дни февраля. Он предположил, что морозы будут не сильнее 10 градусов, и это произойдет 2—3 февраля.

Климат в России меняется. За последние 50 лет зимы стали теплее. Климатолог Алексей Кокорин отметил, что средняя температура в стране выросла примерно на 3 градуса. По данным Росгидромета, с 1976 года температура в России увеличилась в среднем на 3 градуса, причем в Арктике этот показатель выше, а на юге страны — чуть ниже. Его слова приводит Life.ru.