Россиянам рассказали, когда наступит весна в 2025 году

В Москве и других регионах страны зима выдалась рекордно теплой, и, возможно, скоро наступит ранняя весна. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с 360.ru. Он объяснил, что сейчас происходит необычное явление: воздушные массы приходят из тропиков и даже субэкваториальных зон, из-за чего стоит такая теплая погода. По его словам, январь этого года изменил привычное представление о зиме.