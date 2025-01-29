На Кавминводах зацвели первые подснежники

«В районе реки Юца не дождались весны и расцвели на месяц раньше отведенного для этого срока подснежники. Местные жители запечатлели на снимках первоцвет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обычно появление подснежников в Предгорье приходится на конец февраля или начало марта.
«В Предгорье десятки видов редких растений, имеющих малую численность и находящихся под угрозой исчезновения. В преддверии массового цветения призываю всех любителей объявлять “охоту” на дикорастущие растения проявлять сознательность и любовь к тому, что нам подарила природа и бережно относится к ее дарам», — приводятся слова главы Предгорного округа Николая Бондаренко.