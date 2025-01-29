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На Кавминводах зацвели первые подснежники

ПЯТИГОРСК, 29 января. /ТАСС/. Первые подснежники расцвели в Предгорном округе на Ставрополье в связи с потеплением, сообщили в городской администрации.

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Источник: Соцсети

«В районе реки Юца не дождались весны и расцвели на месяц раньше отведенного для этого срока подснежники. Местные жители запечатлели на снимках первоцвет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обычно появление подснежников в Предгорье приходится на конец февраля или начало марта.

«В Предгорье десятки видов редких растений, имеющих малую численность и находящихся под угрозой исчезновения. В преддверии массового цветения призываю всех любителей объявлять “охоту” на дикорастущие растения проявлять сознательность и любовь к тому, что нам подарила природа и бережно относится к ее дарам», — приводятся слова главы Предгорного округа Николая Бондаренко.