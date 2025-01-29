В Советской Гавани ввели режим ЧС

«В городе Советская Гавань введен режим ЧС, что позволит привлечь дополнительную технику (для расчистки дорог и проездов — прим. ТАСС)», — проинформировали в администрации.
Сообщается, что снег идет уже более 30 часов и по прогнозам синоптиков закончится только в ночь на 30 января, что значительно осложняет ситуацию. Отмечается, что дорожные службы прилагают все усилия, чтобы очистить от снежных заносов основные транспортные артерии. Одна единица техники ушла на расчистку микрорайона Лесозавод-20 города, еще одна работает в Первом районе. В городе также задействованы грейдер и погрузчик. В рабочем поселке Лососина местную дорогу уже привели в нормативное состояние. В поселении Заветы Ильича работают две единицы техники, в поселке Майский — три единицы. В поселке Гатка ближе к полудню приступит к работе погрузчик подрядной организации.
В администрации попросили жителей Советско-Гаванского района не выезжать на своих автомобилях. Движение общественного транспорта в районе приостановлено. Проезд для автобусов закрыт и по дороге между городом Советская Гавань и рабочим поселком Ванино, административным центром Ванинского района. Не работает аэропорт Советской Гавани, задержаны несколько рейсов.
В администрации также сообщили, что школьники 1−11 классов ушли на дистанционное обучение.
Хабаровский край оказался под влиянием сильного циклона. Погодные условия ухудшились во вторник, отмечалась метель. 29 января неблагоприятные метеорологические явления сохранятся на территории южных и части центральных районов края. Это Бикинский округ, Вяземский, имени Лазо, Советско-Гаванский, Ванинский, Нанайский, Комсомольский, Хабаровский, Амурский районы. Будет идти сильный снег, северо-восточный ветер усилится до 15−21 м/с.