В Советской Гавани ввели режим ЧС

Сообщается, что снег идет уже более 30 часов и по прогнозам синоптиков закончится только в ночь на 30 января, что значительно осложняет ситуацию. Отмечается, что дорожные службы прилагают все усилия, чтобы очистить от снежных заносов основные транспортные артерии. Одна единица техники ушла на расчистку микрорайона Лесозавод-20 города, еще одна работает в Первом районе. В городе также задействованы грейдер и погрузчик. В рабочем поселке Лососина местную дорогу уже привели в нормативное состояние. В поселении Заветы Ильича работают две единицы техники, в поселке Майский — три единицы. В поселке Гатка ближе к полудню приступит к работе погрузчик подрядной организации.