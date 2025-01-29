Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Аномально теплый зимний сезон этого года уже занял свое «почетное место» в истории метеонаблюдений. Пока одни радуются отсутствию морозов, другие с тревогой следят за показаниями термометров. Как скажется погода на урожае? Как повлияет на наше здоровье? И — главное — чего ждать от весны и лета?