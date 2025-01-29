Живет при −47 градусах: в южноуральском нацпарке показали зеленую «бороду лешего»

Нацпарк «Зигальга» в Челябинской области опубликовал фотографии, демонстрирующие удивительное многообразие и силу природы. На снимках — не заснеженные елки, как может показаться на первый взгляд. В действительности это уснея — растущий н деревьях лишайник.
— Если вы подумаете, что эта уснея замерзла насмерть, то ошибетесь. Потому что она без особого для себя вреда переносит температуры до −47 градусов. Единственное, чего не терпит уснея — это грязного воздуха, — рассказали в пресс-службе «Зигальги».
Свисающие с деревьев зеленоватые «волосы» за необычный вид называют бородой лешего. Длина морозоустойчивого лишайник может доходить до двух метров! Но чтобы уснея так сказочно разрослась, нужно очень долго ее не тревожить. Дело в том, что растет лишайник очень неспешно, в год удлиняется всего лишь на пять миллиметров.