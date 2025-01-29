Живет при −47 градусах: в южноуральском нацпарке показали зеленую «бороду лешего»

Свисающие с деревьев зеленоватые «волосы» за необычный вид называют бородой лешего. Длина морозоустойчивого лишайник может доходить до двух метров! Но чтобы уснея так сказочно разрослась, нужно очень долго ее не тревожить. Дело в том, что растет лишайник очень неспешно, в год удлиняется всего лишь на пять миллиметров.