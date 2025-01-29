Зловещая орхидея-вампир Дракула расцвела в «Аптекарском огороде». Фото

А несколько лет назад работникам Ботанического сад Санкт-Петербургского государственного университета впервые удалось запечатлеть редкое явление — цветение «Царицы ночи». Это уникальный вид кактуса, который цветет всего несколько часов один раз в году. Для этого ученые организовали ночную съемку, а трансляцию процесса вели в Сети. Запись длилась почти 12 часов и охватывала весь процесс от момент раскрытия лепестков гигантского цветка до их закрытия. В оранжереях Ботанического сада СПбГУ есть два экземпляра этого растения, однако до того момента ботаникам не удавалась воочию застать цветение «Царицы ночи», к утру они находили лишь опавшие бутоны.