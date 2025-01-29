Зловещая орхидея-вампир Дракула расцвела в «Аптекарском огороде». Фото

Редкая орхидея-вампир из Эквадора — дракула вампира (Dracula vampira) — расцвела в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород», об этом сообщили в телеграм-канале сада.
Увидеть эффектное и даже зловещее явление можно в Пальмовой оранжерее. Как пояснили ботаники, в роду Дракула 118 видов, родина которых — Мексика, Центральная Америка, Колумбия, Перу и Эквадор.
«Некоторые виды отличаются кроваво-красным оттенком — отсюда и драматичное название. Кроме того, чашелистики дракулы обладают необычными отростками», — поясняется в сообщении.
Сейчас в «Аптекарском огороде» цветет вид под названием Dracula Felix (плодовитая), получившая название из-за способности образовывать большое количество цветков — сейчас орхидея буквально ими усыпана. Цветки Dracula felix размером приблизительно 8×8 см. Отмечается, что в конце XIX века подобные растения были популярными оранжерейными растениями в Европе. Редкость и готическая форма делали Дракулу крайне ценным приобретением, привлекая внимание ценителей.
Недавно в «Аптекарском огороде» распустились под открытым небом первые в 2025 году подснежники. Увидеть их можно в Теневом саду, который располагается недалеко от главного входа в «Аптекарский огород».
Столичные ботаники регулярно делятся кадрами эффектного цветения различных растений. Они ранее показали, как в саду цветет райский банан, это примечательно еще и тем, что банан «не пальма, не дерево, а одна из самых больших в мире трав», отметили специалисты.
А несколько лет назад работникам Ботанического сад Санкт-Петербургского государственного университета впервые удалось запечатлеть редкое явление — цветение «Царицы ночи». Это уникальный вид кактуса, который цветет всего несколько часов один раз в году. Для этого ученые организовали ночную съемку, а трансляцию процесса вели в Сети. Запись длилась почти 12 часов и охватывала весь процесс от момент раскрытия лепестков гигантского цветка до их закрытия. В оранжереях Ботанического сада СПбГУ есть два экземпляра этого растения, однако до того момента ботаникам не удавалась воочию застать цветение «Царицы ночи», к утру они находили лишь опавшие бутоны.