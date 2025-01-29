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На Ставрополье зацвели подснежники

В разных районах Ставрополья в связи с теплой погодой начали замечать цветущие подснежники и другие первоцветы. Редкие и краснокнижные растения появились на месяц раньше обычного.

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Источник: «Ставропольская правда»

В Предгорном муниципальном округе в районе реки Юца раньше времени зацвели подснежники. Обычно эти первоцветы появляются в округе в конце февраля — начале марта, но из-за потепления в этом году цветение началось на месяц раньше, сообщает «Ставропольская правда».

Кроме того, первоцветы стали замечать в окрестностях горы Бештау и в других местах. Пользователи соцсетей публикуют фотографии цветущих крокусов, гусиного лука, пролесок и других ранних растений.

Первоцветы уже начали появляться и в соседних регионах. Так, в Ботаническом саду Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова в Нальчике еще в середине января под открытым небом расцвели подснежники и морозники.