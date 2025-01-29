На Ставрополье зацвели подснежники

В Предгорном муниципальном округе в районе реки Юца раньше времени зацвели подснежники. Обычно эти первоцветы появляются в округе в конце февраля — начале марта, но из-за потепления в этом году цветение началось на месяц раньше, сообщает «Ставропольская правда».
Кроме того, первоцветы стали замечать в окрестностях горы Бештау и в других местах. Пользователи соцсетей публикуют фотографии цветущих крокусов, гусиного лука, пролесок и других ранних растений.
Первоцветы уже начали появляться и в соседних регионах. Так, в Ботаническом саду Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова в Нальчике еще в середине января под открытым небом расцвели подснежники и морозники.