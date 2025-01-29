Получится даже у новичка. Как сделать прививку плодовых деревьев весной

В середине весны, когда снег уже почти весь растаял, а почки деревьев ещё не начали распускаться, наступает самое удачное время для весенней прививки черенков, или иначе, для копулировки.
Прививку обычно делают для выращивания саженцев (прививка культурного сорта на сеянец-дичок) или для выращивания чудо-дерева, каждая ветка которого представлена отдельным сортом. В зависимости от размера подвоя (растение, на которое прививают черенок) используют различные способы прививки.
Прививка вприклад
Самый распространенный способ — прививка вприклад. Он применяется в том случае, если диаметр подвоя и привоя (черенка, который прививают) примерно одинаковы. Для лучшего совмещения поверхностей на срезах привоя и подвоя делают дополнительные разрезы, чтобы получились язычки, они дополнительно фиксируют прививаемые части растений. Такую прививку называют улучшенной копулировкой. На рисунке показано состояние привоя и подвоя сразу после прививки, а также летом следующего года, когда срастание уже произошло.
Врасщеп
Если подвой в два или более раза толще прививаемого черенка, то лучше использовать прививку врасщеп. Для этого по центру привоя делается разрез глубиной 3−5 см, и в образовавшуюся щель вставляется черенок, на котором сделаны уже два среза так, чтобы образовался клинышек. При таком способе прививки нужно внимательно следить, чтобы камбиальные части привоя и подвоя совпадали. Камбием называется слой активно растущих клеток, которые расположены непосредственно под корой. Именно благодаря им и происходит срастание прививки, превращение её в единый древесный монолит.
За кору
Но что делать, если подвой шире во много раз, чем черенок, который мы хотим привить? В этом случае оптимальный способ прививки — за кору.
Как и для проведения других прививок черенком, прежде всего следует научиться делать ровные косые срезы. Срез должен быть ровным, длиной 2,5−3 см. Далее делается вертикальный разрез коры подвоя, после чего кора аккуратно отделяется от древесины — так, чтобы черенок без проблем вошел на глубину косого среза. После этого черенок аккуратно вставляется за кору.
Казалось бы, если черенок приживется, то можно считать, что эксперимент прошел удачно. Однако есть один нюанс: в непосредственной близости от прививки всё будет хорошо — древесина будет успешно нарастать, а черенок — превращаться в ветку или стволик. Однако другие части «пенька», на который была произведена прививка, не имея активного взаимодействия с листьями, начнут отмирать. Возможно, дерево сумеет зарастить отмирающие части «пенька». А, может, и не сумеет…
Чтобы подстраховаться, при прививке подвоя диаметром более 5−7 см, желательно сделать сразу несколько прививок способом «за кору». Далее, как и положено, место спила подвоя следует замазать садовым варом, а черенки прочно закрепить обвязочной лентой. Вместо обвязочной можно использовать обычную изоляционную ленту, но наматывать её следует липким слоем наружу и никак иначе.
Во второй половине лета обвязочную ленту можно снять. На рисунке 8 хорошо видно, что подвои активно развиваются по всему периметру спила, отмирающих частей нет.
Но что дальше делать с такой прививкой? Тут возможны варианты: либо оставить весь «букет» черенков, либо оставить без вмешательства лишь некоторые из них, а остальные сильно ограничить в росте обрезкой. В результате они не будут конкурировать с теми, которые вы выбрали в качестве лидеров, но будут выполнять важную физиологическую задачу —держать «в тонусе» весь периметр подвоя, не позволяя появляться омертвевшим участкам.