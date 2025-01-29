Получится даже у новичка. Как сделать прививку плодовых деревьев весной

Если подвой в два или более раза толще прививаемого черенка, то лучше использовать прививку врасщеп. Для этого по центру привоя делается разрез глубиной 3−5 см, и в образовавшуюся щель вставляется черенок, на котором сделаны уже два среза так, чтобы образовался клинышек. При таком способе прививки нужно внимательно следить, чтобы камбиальные части привоя и подвоя совпадали. Камбием называется слой активно растущих клеток, которые расположены непосредственно под корой. Именно благодаря им и происходит срастание прививки, превращение её в единый древесный монолит.