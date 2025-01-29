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В шести муниципалитетах Сахалинской области объявили опасность схода лавин

В пресс-службе территориального управления МЧС сообщили, что речь идет о Томаринском, Холмском, Невельском, Долинском, Корсаковском районах и городе Южно-Сахалинске.

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Лавинная опасность объявлена в шести муниципалитетах Сахалинской области на 30 января. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

«30 января лавиноопасно на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Долинского, Корсаковского районов и в городе Южно-Сахалинске», — говорится в сообщении.

В администрации указанных муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.