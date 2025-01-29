В шести муниципалитетах Сахалинской области объявили опасность схода лавин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 января. /ТАСС/. Лавинная опасность объявлена в шести муниципалитетах Сахалинской области на 30 января. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.
«30 января лавиноопасно на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Долинского, Корсаковского районов и в городе Южно-Сахалинске», — говорится в сообщении.
В администрации указанных муниципальных округов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий готовы к реагированию. Обстановка, связанная с лавинной опасностью, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.