Вот где настоящая зима. Единственный островной регион России завалило снегом

Его подготовили для полета в Москву, передает пресс-служба воздушной гавани. Уже вторые сутки регион находится во власти ливневого снега. По данным Сахалинского гидрометцентра, снежный циклон покинет остров только к 1 февраля.
Ситуацию держат на контроле власти города — губернатор Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Александр Надсадин. «Готовность должна быть такая, что чистить надо каждый день», — заявил глава региона.
Утром в среду пригородный пассажирский поезд, следующий из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах.
В итоге пассажиров перевезли в областной центр на автобусах.