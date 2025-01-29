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Вот где настоящая зима. Единственный островной регион России завалило снегом

На кадрах — борт авиакомпании «Россия», который скрылся в метели в аэропорту Южно-Сахалинска.

Сейчас в Ричмонде: +3° 4 м/с 52% 749 мм рт. ст. +6°

Его подготовили для полета в Москву, передает пресс-служба воздушной гавани. Уже вторые сутки регион находится во власти ливневого снега. По данным Сахалинского гидрометцентра, снежный циклон покинет остров только к 1 февраля.

Ситуацию держат на контроле власти города — губернатор Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Александр Надсадин. «Готовность должна быть такая, что чистить надо каждый день», — заявил глава региона.

Утром в среду пригородный пассажирский поезд, следующий из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах.

В итоге пассажиров перевезли в областной центр на автобусах.