На Камчатке объявили наивысший уровень погодной опасности

Красный уровень является наивысшим в колористической шкале метеорологических предупреждений и символизирует на прогностических картах очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф. Согласно действующей 12-балльной шкале Бофорта, разработанной для визуальной оценки силы и скорости ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море, под критерий «ураган» и, соответственно, наивысший балл, подпадает ветер, скорость которого превышает 32,7 м/с.