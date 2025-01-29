На Камчатке объявили наивысший уровень погодной опасности

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Наивысший уровень погодной опасности — красный — объявили на юге Камчатки из-за прогнозируемого урагана, скорость порывов ветра при котором может достигать 50 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
«30 января ночью по местному времени (
По данным синоптиков, до 06:00 30 января на участке юго-восточного побережья Камчатки мыс Васильева — мыс Шипунский ожидается опасное волнение высотой 8−9 м. «На северо-западе Тихого океана и юго-востоке Охотского моря, прилегающих к южным побережьям Камчатки, ветер северо-восточный 30−35 м/с, на побережьях порывами 45−50 м/с», — подчеркивают синоптики.
Красный уровень является наивысшим в колористической шкале метеорологических предупреждений и символизирует на прогностических картах очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф. Согласно действующей 12-балльной шкале Бофорта, разработанной для визуальной оценки силы и скорости ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море, под критерий «ураган» и, соответственно, наивысший балл, подпадает ветер, скорость которого превышает 32,7 м/с.