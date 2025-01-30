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Народные приметы на 31 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

31 января — сидим дома, ждем холодов и отгоняем нечистую силу. Больше примет — в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

31 января в народном календаре — Афанасий Ломонос. Название пошло от того, что в последние дни января обычно наступали сильные морозы — настолько, что «нос можно сломать». Православные верующие в этот день вспоминают святых Афанасия и Кирилла.

Приметы погоды 31 января

По традиции этот день должен быть морозным — если холода не наступили, значит, что-то не так: например, лето будет ненастным. В то же время метель и вьюга в этот день означали, что зима еще не собирается отступать и продлится долго. Еще на этот день есть такие приметы:

  • ясный закат — к долгим холодам;
  • яркое солнце в полдень — весна придет рано;
  • вороны кружат стаями — станет еще холоднее;
  • самовар громко гудит — стоит ждать лютой стужи;
  • потеплело — рыба в этом году будет хорошо клевать

Что можно делать 31 января

На Руси верили, что в лютые афанасьевские морозы выползает на свет нечистая сила, поэтому крестьяне проводили обряды, чтобы ее отпугнуть. Знахари заговаривали печные трубы, мужики с кнутами и оглоблями обходили деревню и стучали по амбарам, хлевам и домам, а женщины умывались крещенской водой. Вот чем еще можно заняться в этот день:

  • остаться дома в тишине и спокойствии, чтобы не попасть нечистой силе на глаза;
  • посвятить время себе, отдохнуть и распланировать жизнь;
  • подготовиться к грядущим морозам;
  • заняться уборкой

Что запрещено делать 31 января

Считалось, что в этот день не стоит затевать никаких крупных и важных дел: все равно нечистая сила все испортит. Например, запрещалось крестить мальчиков — люди верили, что так они лишатся мужской силы. Вот что еще было нельзя делать в Афанасьев день:

  • переезжать в новый дом и играть свадьбы — и то и другое обречено на неудачу;
  • лечить зубы и проводить операции — станет только хуже;
  • ругаться и конфликтовать — нечистая сила такое любит и обратит на бранящихся свое внимание;
  • допивать воду за другим человеком — с водой можно перенять его беды;
  • тратить крупные суммы денег — купленное пропадет пропадом;
  • смотреться в разбитое зеркало — настигнет неудача;
  • встречаться с возлюбленными — произойдет размолвка;
  • ехать в лес или на рыбалку — можно заплутать и не вернуться.