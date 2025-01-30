Народные приметы на 31 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

31 января в народном календаре — Афанасий Ломонос. Название пошло от того, что в последние дни января обычно наступали сильные морозы — настолько, что «нос можно сломать». Православные верующие в этот день вспоминают святых Афанасия и Кирилла.
Приметы погоды 31 января
По традиции этот день должен быть морозным — если холода не наступили, значит, что-то не так: например, лето будет ненастным. В то же время метель и вьюга в этот день означали, что зима еще не собирается отступать и продлится долго. Еще на этот день есть такие приметы:
- ясный закат — к долгим холодам;
- яркое солнце в полдень — весна придет рано;
- вороны кружат стаями — станет еще холоднее;
- самовар громко гудит — стоит ждать лютой стужи;
- потеплело — рыба в этом году будет хорошо клевать
Что можно делать 31 января
На Руси верили, что в лютые афанасьевские морозы выползает на свет нечистая сила, поэтому крестьяне проводили обряды, чтобы ее отпугнуть. Знахари заговаривали печные трубы, мужики с кнутами и оглоблями обходили деревню и стучали по амбарам, хлевам и домам, а женщины умывались крещенской водой. Вот чем еще можно заняться в этот день:
- остаться дома в тишине и спокойствии, чтобы не попасть нечистой силе на глаза;
- посвятить время себе, отдохнуть и распланировать жизнь;
- подготовиться к грядущим морозам;
- заняться уборкой
Что запрещено делать 31 января
Считалось, что в этот день не стоит затевать никаких крупных и важных дел: все равно нечистая сила все испортит. Например, запрещалось крестить мальчиков — люди верили, что так они лишатся мужской силы. Вот что еще было нельзя делать в Афанасьев день:
- переезжать в новый дом и играть свадьбы — и то и другое обречено на неудачу;
- лечить зубы и проводить операции — станет только хуже;
- ругаться и конфликтовать — нечистая сила такое любит и обратит на бранящихся свое внимание;
- допивать воду за другим человеком — с водой можно перенять его беды;
- тратить крупные суммы денег — купленное пропадет пропадом;
- смотреться в разбитое зеркало — настигнет неудача;
- встречаться с возлюбленными — произойдет размолвка;
- ехать в лес или на рыбалку — можно заплутать и не вернуться.