Синоптик рассказала, какой будет погода в феврале

28 января Позднякова сообщила, что февраль в Москве прогнозируется теплее климатической нормы. Предполагается, что среднемесячная температура будет отрицательной, но с аномалией порядка 2−2,5°C, отметила она. Снег будет выпадать в небольших количествах и быстро растает из-за того, что земля довольно теплая, уточнила синоптик.