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Синоптик рассказала, какой будет погода в феврале

В России температура в феврале превысит климатическую норму, но стоит ожидать и небольших морозов. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова интервью ОТР.

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Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Не исключено, что в феврале будут эпизоды морозной погоды, не лютые морозы, а когда температура будет понижаться до −12…-10°C на ночные часы», — рассказала она.

Частых осадков в феврале не предвидится, добавила синоптик.

28 января Позднякова сообщила, что февраль в Москве прогнозируется теплее климатической нормы. Предполагается, что среднемесячная температура будет отрицательной, но с аномалией порядка 2−2,5°C, отметила она. Снег будет выпадать в небольших количествах и быстро растает из-за того, что земля довольно теплая, уточнила синоптик.

По ее словам, погоду определят циклоны, которые будут на два-три дня приносить порции тепла, а затем сменяться прохладным воздухом.