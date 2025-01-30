На Урале ожидаются ночные морозы до минус 30 градусов

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снегопад, в отдельных районах изморозь, понижение температуры, порывы ветра до 7 м/с. Ночные морозы достигнут минус 29 градусов, днем ожидается потепление до минус 15 градусов. В Югре в эти дни ожидается переменная облачность, небольшой снегопад, в отдельных районах изморозь, порывы ветра до 6 м/с. Ночью похолодает до минус 30 градусов, днем воздух прогреется до минус 20 градусов.