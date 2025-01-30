На Урале ожидаются ночные морозы до минус 30 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Ночные морозы до минус 30 градусов и снегопад ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа в ближайшие двое суток. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.
«[В Свердловской области с 30 по 31 января] переменная облачность, снегопад, на дорогах гололедица в виде снежного наката, отложение мокрого снега на проводах, порывы ветра до 7 м/с. Ночью минус 15 — минус 30 градусов, днем минус 5 — минус 12 градусов, на севере до минус 17 градусов», — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.
В Челябинской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снегопад, в отдельных районах гололедные явления, порывы ветра до 7 м/с. Ночные морозы достигнут минус 20 градусов, днем потеплеет до 0 градусов. В Курганской области ожидается переменная облачность, местами снегопад, на дорогах снежный накат и гололедица, возможны порывы ветра до 7 м/с. Ночью в регионе похолодает до минус 27 градусов, днем воздух прогреется до минус 13 градусов.
По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, снегопад, в отдельных районах изморозь, понижение температуры, порывы ветра до 7 м/с. Ночные морозы достигнут минус 29 градусов, днем ожидается потепление до минус 15 градусов. В Югре в эти дни ожидается переменная облачность, небольшой снегопад, в отдельных районах изморозь, порывы ветра до 6 м/с. Ночью похолодает до минус 30 градусов, днем воздух прогреется до минус 20 градусов.
В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируются переменная облачность, снегопад, порывы ветра до 13 м/с. Ночные морозы достигнут минус 30 градусов, днем воздух прогреется до минус 18 градусов.