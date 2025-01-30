Какой будет зима через 50 лет, рассказал климатолог из Новосибирска

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Климатолог из Новосибирска Алексей Непомнящих рассказал, какой будет зима через 50 лет. По его мнению, аномальные морозы сдвинуться от нас на восток.
В беседе с «Сиб.фм» эксперт отметил, что холодно будет в Бурятии и Хабаровске. Новосибирску ждать −45 не стоит (только если в отдалённых районах).
«Будет больше теплых и снежных зим, чем морозных», — портал цитирует Алексея Непомнящих.
За последние 10 лет средняя температура зимой в Сибири повысилась на 2−3 градуса, а в будущем станет теплее ещё на 4 градуса.