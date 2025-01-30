Дендролог предупредил об опасности раннего цветения деревьев в Северной Осетии

«Зима — необходимый фактор в существовании нашей предарктической экосистемы, и выпадение этого фактора не может не иметь очень нежелательных последствий. Несколько лет подряд нет массового урожая кизила и лещины из-за преждевременного их цветения, которое начинается сейчас», — рассказал ТАСС инженер лесного хозяйства, дендролог Роальд Каупуш.
По его словам, скоро могут начать распускаться все рано цветущие плодовые, прежде всего абрикос. Это тоже может негативно сказаться на будущем урожае.
Эксперт также отметил, что на орехе медвежьем (лещине древовидной) цветочные почки распустились еще в начале декабря при полном покое мужских цветков. «Весной предыдущего года заморозки свели на нет обильное женское цветение у грецкого ореха с опозданием пыления мужских сережек. В результате у них было щуплое или бесплодное ядро», — добавил Каупуш.
В последнее время в Северной Осетии стоит очень теплая погода, температура воздуха днем достигает 10−15 градусов выше нуля. При этом в феврале ожидается похолодание, температура в дневное время упадет до минус 1 градуса.
Ранее сообщалось, что в связи с теплой погодой на Ставрополье на месяц раньше обычного зацвели подснежники и другие первоцветы, а в столице Кабардино-Балкарии Нальчике подснежники и морозники заметили еще в середине января.