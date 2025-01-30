Дендролог предупредил об опасности раннего цветения деревьев в Северной Осетии

Эксперт также отметил, что на орехе медвежьем (лещине древовидной) цветочные почки распустились еще в начале декабря при полном покое мужских цветков. «Весной предыдущего года заморозки свели на нет обильное женское цветение у грецкого ореха с опозданием пыления мужских сережек. В результате у них было щуплое или бесплодное ядро», — добавил Каупуш.