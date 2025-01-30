Нужно ли снимать укрытие с роз, когда на улице оттепель

«Пока температура колеблется в районе нуля градусов, от +2 до −5, открывать розы, конечно, не надо, иначе они пострадают. Но если столбик термометра будет подниматься днём выше +5 градусов, тогда можно их проветривать с краю. На ночь опять закрывать, — объясняет эксперт. — Перед зимовкой розы обрезаются, обрабатываются растворами против паразитов. Затем делается такое укрытие, состоящее из металлических дуг, поверх которых набрасывается укрывной материал».