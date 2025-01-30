Нужно ли снимать укрытие с роз, когда на улице оттепель

Зима в этом году в Москве и Подмосковье выдалась тёплая. Розы на дачных участках зимуют под укрытием. А у садоводов возникает вопрос, надо ли «раздевать» розы, чтобы они не запрели в плюсовую погоду?
Педагог — организатор Центра экологического образования Московского дворца пионеров, специалист Ботанического сада Ольга Шимкович говорит на это следующее:
«Пока температура колеблется в районе нуля градусов, от +2 до −5, открывать розы, конечно, не надо, иначе они пострадают. Но если столбик термометра будет подниматься днём выше +5 градусов, тогда можно их проветривать с краю. На ночь опять закрывать, — объясняет эксперт. — Перед зимовкой розы обрезаются, обрабатываются растворами против паразитов. Затем делается такое укрытие, состоящее из металлических дуг, поверх которых набрасывается укрывной материал».
Защита плетистых роз происходит аналогично, только их укладывают на землю.
Укрытие с роз весной следует убирать постепенно, не нужно сразу снимать всё, потому что почки могут пострадать от резких перепадов дневных и ночных температур, а побеги — от яркого солнца.
Открывать розы весной можно, когда снег возле них полностью растаял, температура воздуха днём стабильно держится выше 10 градусов, а ночные температуры — не ниже −2 градусов.