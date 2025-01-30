Азот или фосфор. Листья подскажут, чего не хватает рассаде

Рассада часто гибнет, если ухаживать за ней неправильно. И это знает каждый дачник. Но причин гибели может быть много. Конечно, многое зависит от температуры воздуха в помещении. Ведь рассаде нужны низкие температуры ночью, и если это им не организовать, то никакие методы не помогут.