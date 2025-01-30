Азот или фосфор. Листья подскажут, чего не хватает рассаде

Рассада часто гибнет, если ухаживать за ней неправильно. И это знает каждый дачник. Но причин гибели может быть много. Конечно, многое зависит от температуры воздуха в помещении. Ведь рассаде нужны низкие температуры ночью, и если это им не организовать, то никакие методы не помогут.
Но если все же вы все делаете правильно, в доме, где находится рассада, прохладно, не выше 15 градусов ночью, то стоит обратить внимание на питание почвы, рассказала садовод Светлана Городецкая.
Азот
Часто так бывает, что рассаде не хватает азота. Тогда растения замедляются в росте, а нижние листья желтеют.
«Если проблему не решить, пожелтение распространится вверх, листья снизу начнут вянуть и отмирать. Чаще всего причина в бедной почве или её недостаточном объёме для конкретного растения. Для подкормки рассады подойдут азотсодержащие удобрения, например, мочевина. Но применять их нужно осторожно, чтобы не перекормить растение. Избыток азота приведёт к чрезмерному наращиванию зелёной массы в ущерб плодам», — отметила эксперт.
Фосфор
Недостаток фосфора тоже заметно сказывается на внешнем виде растений. Они замедляют рост, а их окраска меняется. Стебли приобретают фиолетовый оттенок, листья темнеют, становятся темно-зелеными, а на них появляются красно-фиолетовые пятна. Молодые листья могут отливать голубоватым. Если вовремя не помочь, листья начнут скручиваться и опадать.
«В основном, главная причина — это плохой грунт. Переохлаждение почвы, особенно при избыточном поливе, — частый виновник. Простой прогрев грунта до температуры выше 15 часто решает вопрос. Если это не помогает, то нужны удобрения. У некоторых растений проблема с усвоением фосфора может быть связана с недостаточным освещением, и досвечивание фитолампами может помочь», — заявила Городецкая.
Калий
«Если нижние листья, начиная с краев, пожелтели, то растению, скорее всего, не хватает именно калия. И если не принять меры, то краешки листовых пластин со временем засохнут и начнут разрушаться», — добавила эксперт.
По словам садовода, в этом случае рассаду надо полить зольным раствором и добавить удобрения, в которых есть калий.