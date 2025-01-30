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Азот или фосфор. Листья подскажут, чего не хватает рассаде

«Убить» растения может и недостаток калия.

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Источник: Аргументы и факты

Рассада часто гибнет, если ухаживать за ней неправильно. И это знает каждый дачник. Но причин гибели может быть много. Конечно, многое зависит от температуры воздуха в помещении. Ведь рассаде нужны низкие температуры ночью, и если это им не организовать, то никакие методы не помогут.

Но если все же вы все делаете правильно, в доме, где находится рассада, прохладно, не выше 15 градусов ночью, то стоит обратить внимание на питание почвы, рассказала садовод Светлана Городецкая.

​Азот

Часто так бывает, что рассаде не хватает азота. Тогда растения замедляются в росте, а нижние листья желтеют.

«Если проблему не решить, пожелтение распространится вверх, листья снизу начнут вянуть и отмирать. Чаще всего причина в бедной почве или её недостаточном объёме для конкретного растения. Для подкормки рассады подойдут азотсодержащие удобрения, например, мочевина. Но применять их нужно осторожно, чтобы не перекормить растение. Избыток азота приведёт к чрезмерному наращиванию зелёной массы в ущерб плодам», — отметила эксперт.

​Фосфор

Недостаток фосфора тоже заметно сказывается на внешнем виде растений. Они замедляют рост, а их окраска меняется. Стебли приобретают фиолетовый оттенок, листья темнеют, становятся темно-зелеными, а на них появляются красно-фиолетовые пятна. Молодые листья могут отливать голубоватым. Если вовремя не помочь, листья начнут скручиваться и опадать.

«В основном, главная причина — это плохой грунт. Переохлаждение почвы, особенно при избыточном поливе, — частый виновник. Простой прогрев грунта до температуры выше 15 часто решает вопрос. Если это не помогает, то нужны удобрения. У некоторых растений проблема с усвоением фосфора может быть связана с недостаточным освещением, и досвечивание фитолампами может помочь», — заявила Городецкая.

​Калий

«Если нижние листья, начиная с краев, пожелтели, то растению, скорее всего, не хватает именно калия. И если не принять меры, то краешки листовых пластин со временем засохнут и начнут разрушаться», — добавила эксперт.

По словам садовода, в этом случае рассаду надо полить зольным раствором и добавить удобрения, в которых есть калий.