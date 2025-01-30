Причины и методы лечения. Почему можжевельник ржавеет и что с этим делать

Что делать в этом случае, рассказали куратор Ботанического сада, Оранжереи и Зимнего сада Московского дворца пионеров Пётр Лодыгин и специалист Ботсада Ольга Шимкович.
Конец сезона
Ольга Шимкович объясняет, что можжевельники могу желтеть по разным причинам:
«Это может быть обычная физиологическая причина — просто смена хвои, когда старая опадает, а новая вырастает. Есть сорта, которые зимой всегда становятся жёлтыми, потом зеленеют. Голосеменные растения, то есть хвойные, не сбрасывают всю свою хвою сразу, а менять-то её как-то надо, и это происходит, как у человека с волосами на голове — часть выпадает, новая часть вырастает».
Пётр Лодыгин добавляет: "Сбрасывают старую хвою все можжевельники, как и другие хвойные, обычно это приурочено к концу сезона и бывает осенью, но она может какое-то время сохраняться на растениях и не опадать. И таким образом попадаться на глаза зимой, что создаёт впечатление, что это он зимой пожелтел. Ключевое отличие — старая хвоя отмирает в основании побегов, а не в верхней части. Ну и желтеет/рыжеет/буреет при этом не весь побег.
Ряд сортов (это относится не только к можжевельникам, но и к другим хвойным) изначально имеет желтоватую окраску (это их сортовая особенность), а в зимнее время эта окраска становится более интенсивной, часто подобные сорта имеют в своем названии слова Gold (золотой) или Yellow (желтый). Но сейчас на рынке представлено довольно много разных сортов, и точно угадать, с каким сортом можно столкнуться, проблематично. Но во всех этих случаях изменение окраски происходит достаточно равномерно по всему растению. Если же желтеют и усыхают лишь отдельные ветви — это признак того, что есть проблемы. Скорее всего, вызванные какими-либо грибными поражениями".
Другие причины
Причинами пожелтения также могут быть яркое солнце, болезнетворные грибки, насекомые-вредители.
«Зимой может наблюдаться подгорание хвойных на солнце — это физиологическая засуха, когда вода в почве замерзла, а растение продолжает испарять воду на солнце. Чтобы этого избежать, советуют осенью всё очень обильно проливать, не сажать на прямое солнце то, что склонно к обгоранию, либо как-то притенять на зиму», — отмечает Пётр Лодыгин.
Что делать с пожелтевшим можжевельником
Помочь пожелтевшему можжевельнику можно, удалив ветки с опавшей или пожелтевшей хвоей, а оставшиеся здоровые части растения необходимо опрыскать в мае и октябре фунгицидами.
Весной, после дождей на можжевельнике может образоваться ржавчина — инфекционное заболевание, которое вызывают паразитические грибы из рода Gymnosporangium.
Ржавчина выглядит, как оранжевые наросты на ветках и стволе
"Гриб живёт внутри растения, с ним очень сложно бороться. Но есть определённые правила, которые помогают в этом. Главное — это профилактика. Дело в том, что грибы — это паразиты, которые имеют нескольких хозяев. Они перелетают на одно растение, проходят одну стадию развития, потом перелетают на другое растение и проходят там следующую стадию развития.
По этой причине их лучше не сажать рядом с растениями, которые также поражаются этим грибом. Например, с грушами, яблонями, смородиной", — отмечает Ольга.
Чтобы вылечить растение от ржавчины, весной, в конце апреля и мае, ветви с оранжевыми наростами необходимо обрезать, захватив при этом 10−15 см здоровой ткани. Кроме того, необходимо удалить ветви с утолщениями и трещинами. Затем провести обработку препаратами на основе фунгицидов. В течение сезона можно сделать несколько обработок.
Наиболее подвержены грибковым заболеваниям можжевельник казацкий и можжевельник обыкновенный.