Причины и методы лечения. Почему можжевельник ржавеет и что с этим делать

Ряд сортов (это относится не только к можжевельникам, но и к другим хвойным) изначально имеет желтоватую окраску (это их сортовая особенность), а в зимнее время эта окраска становится более интенсивной, часто подобные сорта имеют в своем названии слова Gold (золотой) или Yellow (желтый). Но сейчас на рынке представлено довольно много разных сортов, и точно угадать, с каким сортом можно столкнуться, проблематично. Но во всех этих случаях изменение окраски происходит достаточно равномерно по всему растению. Если же желтеют и усыхают лишь отдельные ветви — это признак того, что есть проблемы. Скорее всего, вызванные какими-либо грибными поражениями".