Насколько готов Крым к 10-балльным землетрясениям

В наше время подготовиться к подобным явлениям вполне реально. Примечательно, что полуостров, в определенной степени, защищен так называемым «Понтийским эффектом». В этом случае напряжение в земной коре высвобождается не одним мощным землетрясением, а серией более слабых толчков, что снижает риск серьезной катастрофы.