Насколько готов Крым к 10-балльным землетрясениям

Из-за последних землетрясений, жители Крыма переживают, насколько регион готов к таким явлениям природы. Выдержит ли сейчас инфраструктура полуострова «дрожь земли» амплитудой до 10 баллов, корр. ИА SevastopolMedia рассказал кандидат географических наук, доцент КФУ имени В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.
Карты общесейсмического зонирования указывают на возможность землетрясений в Крыму силой до 9 и даже 10 баллов по шкале MSK-64. Частота таких событий оценивается в один раз в 5 тысяч лет.
Однако, как сообщало информагентство ранее, близящееся столетие со дня Ялтинского землетрясения 1927 года повышает вероятность повторения подобных событий.
Вместе с тем, современный Крым значительно лучше подготовлен к «подземным бурям» благодаря возведению особенно устойчивых зданий и сооружений.
— С 50-х годов XX века в строительных нормах учитываются требования по противодействию землетрясениям силой до 10 баллов. Это особенно актуально для инфраструктуры южного берега республики. Например, Крымский мост. Его сконструировали с учетом возможных толчков силой в девять баллов, — отметил Игорь Борисович.
Несмотря на это точно спрогнозировать, когда именно «тряхнет» очень сложно. Хотя можно определить вероятные места эпицентров (это район в нескольких десятках км от Ялты в Черном море).
В наше время подготовиться к подобным явлениям вполне реально. Примечательно, что полуостров, в определенной степени, защищен так называемым «Понтийским эффектом». В этом случае напряжение в земной коре высвобождается не одним мощным землетрясением, а серией более слабых толчков, что снижает риск серьезной катастрофы.
— Необходимо помнить, что многие негативные последствия из-за катаклизма вызваны не столько самими разрушениями, сколько людской паникой, — отметил собеседник информагентства.
По его словам, современное строительство и природные особенности Крыма позволяют надеяться, что даже при сильных толчках последствия будут значительно менее масштабными, чем почти 100 лет назад.