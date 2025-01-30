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Синоптики зафиксировали больше 20 температурных рекордов в Пермском крае

С начала 2025 года в Пермском крае зарегистрировали 21 температурный рекорд. До конца месяца синоптики ожидают еще одну погодную аномалию.

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Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Один из рекордов был зафиксирован на метеостанции в Чаковском. Температура повысилась до +1,8 градуса. Это на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда, пишет ИА «Ура.ру».

По количеству осадков январь 2025 года в Перми занимает третье место в истории наблюдений, уступив 2001 и 2020 годам. Согласно прогнозам, 31 января в регионе ожидается мокрый снег с дождем.

Ранее синоптики рассказали, что причиной аномального потепления в ряде регионов России стало движение циклонов, которые принесли теплый воздух из Атлантики и Средиземноморья. С начала февраля высокая положительная аномалия закончится, температура постепенно снизится.