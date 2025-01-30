Синоптики зафиксировали больше 20 температурных рекордов в Пермском крае

Один из рекордов был зафиксирован на метеостанции в Чаковском. Температура повысилась до +1,8 градуса. Это на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда, пишет ИА «Ура.ру».
По количеству осадков январь 2025 года в Перми занимает третье место в истории наблюдений, уступив 2001 и 2020 годам. Согласно прогнозам, 31 января в регионе ожидается мокрый снег с дождем.
Ранее синоптики рассказали, что причиной аномального потепления в ряде регионов России стало движение циклонов, которые принесли теплый воздух из Атлантики и Средиземноморья. С начала февраля высокая положительная аномалия закончится, температура постепенно снизится.