Синоптик Шувалов: средние летние температуры в Москве могут превышать 40 градусов

Причины аномального тепла
Волна тепла, охватившая европейскую часть России в конце января 2025 года, не стала особенной по всем параметрам. «Она является уникальной только для последних пяти дней января. Дело в том, что абсолютный максимум температуры еще не перекрыт. Даже в той же Москве он отмечался 11 января 2007 года, и тогда температура составила +8,6 градуса», — рассказал эксперт. Он добавил, что такая большая интенсивная волна тепла впервые пришлась на конец января.
Шувалов указал на нетипичное развитие атмосферных процессов, начавшееся с взрывного циклона у берегов Великобритании, что также вызвало дополнительный всплеск тепла в европейской части России. «Не будем забывать, что у нас играет роль такой фактор, как глобальное потепление и изменение климата», — добавил он.
«Если раньше при перемещении над снежным покровом более теплые воздушные массы охлаждались, то при его отсутствии тепло Средиземноморья и севера Африки доходит с очень небольшими изменениями», — отметил он.
Будущее температурных рекордов и влияние климатических изменений
Шувалов подчеркнул, что изменения климата способствуют увеличению рекордов максимальных температур. Средние зимние температуры в Москве за последние 50 лет выросли на 3,3 градуса.
По его словам, не исключено, что в будущем температура в Москве может превысить 40 градусов. «Это видно и на средних температурах. За последние 50 лет июльская температура прибавила полтора градуса. Летом повышение температуры менее заметно, чем зимой, но зимой это приводит к тому, что у нас давным-давно не было температурных минимумов», — заметил Шувалов.
По словам метеоролога, подобные январскому рекорды температуры будут повторяться в будущем.
Это непреложный факт и об этом можно говорить с 99% уверенностью — в ближайшее время волны тепла будут становиться все более интенсивными.
Синоптик также отметил, что учащение экстремальных погодных событий может иметь серьезные последствия для здоровья населения.
Что касается ближайших прогнозов, Шувалов сообщил, что в начале февраля в Москве похолодает. «Уже
Как защитить свое здоровье
В условиях аномально низких температур необходимо следить за своим состоянием и избегать длительного пребывания на улице. Одевайтесь слоями, чтобы сохранять тепло, и не забывайте о шапках, перчатках и теплых обуви. При сильном холоде старайтесь ограничить физическую активность на улице и следите за признаками обморожения или гипотермии.
В условиях аномально жаркой погоды важно соблюдать несколько рекомендаций для сохранения здоровья. Во-первых, старайтесь оставаться в помещениях с кондиционером или вентиляцией, особенно в часы пиковой жары (с 11:00 до 17:00). Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания, и избегайте алкогольных и кофеинсодержащих напитков. Носите легкую, светлую и свободную одежду, а также используйте солнцезащитные кремы для защиты кожи.
При резких изменениях температуры и аномальной погоде организм испытывает дополнительную нагрузку, что может вызвать усталость и обострение хронических заболеваний. Аномально теплая зима ослабляет иммунитет и делает людей более уязвимыми к холодам.
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