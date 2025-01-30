Синоптик Шувалов: средние летние температуры в Москве могут превышать 40 градусов

Волна тепла, охватившая европейскую часть России в конце января 2025 года, не стала особенной по всем параметрам. «Она является уникальной только для последних пяти дней января. Дело в том, что абсолютный максимум температуры еще не перекрыт. Даже в той же Москве он отмечался 11 января 2007 года, и тогда температура составила +8,6 градуса», — рассказал эксперт. Он добавил, что такая большая интенсивная волна тепла впервые пришлась на конец января.