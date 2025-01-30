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Синоптик Шувалов: средние летние температуры в Москве могут превышать 40 градусов

Январь 2025 года запомнится москвичам не только аномально теплыми температурами, но и новым рекордом — 27 января в столице был зафиксирован показатель в 3,5 градуса, что стало самым высоким значением с 1914 года. Синоптик, руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал Погоде Mail, что одной из причин происходящих изменений является глобальное потепление. А летом температуры могут достигать значений в 40 градусов.

Мадина Эбзеева
Автор Погода Mail
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Источник: Агентство «Москва»

Причины аномального тепла

Волна тепла, охватившая европейскую часть России в конце января 2025 года, не стала особенной по всем параметрам. «Она является уникальной только для последних пяти дней января. Дело в том, что абсолютный максимум температуры еще не перекрыт. Даже в той же Москве он отмечался 11 января 2007 года, и тогда температура составила +8,6 градуса», — рассказал эксперт. Он добавил, что такая большая интенсивная волна тепла впервые пришлась на конец января.

Шувалов указал на нетипичное развитие атмосферных процессов, начавшееся с взрывного циклона у берегов Великобритании, что также вызвало дополнительный всплеск тепла в европейской части России. «Не будем забывать, что у нас играет роль такой фактор, как глобальное потепление и изменение климата», — добавил он.

По мнению Шувалова, еще одним фактором, способствующим рекордному повышению температуры, стало отсутствие снежного покрова.

«Если раньше при перемещении над снежным покровом более теплые воздушные массы охлаждались, то при его отсутствии тепло Средиземноморья и севера Африки доходит с очень небольшими изменениями», — отметил он.

Источник: Агентство «Москва»

Будущее температурных рекордов и влияние климатических изменений

Шувалов подчеркнул, что изменения климата способствуют увеличению рекордов максимальных температур. Средние зимние температуры в Москве за последние 50 лет выросли на 3,3 градуса.

По его словам, не исключено, что в будущем температура в Москве может превысить 40 градусов. «Это видно и на средних температурах. За последние 50 лет июльская температура прибавила полтора градуса. Летом повышение температуры менее заметно, чем зимой, но зимой это приводит к тому, что у нас давным-давно не было температурных минимумов», — заметил Шувалов.

По словам метеоролога, подобные январскому рекорды температуры будут повторяться в будущем.

Это непреложный факт и об этом можно говорить с 99% уверенностью — в ближайшее время волны тепла будут становиться все более интенсивными.

Александр Шувалов
синоптик, руководитель Прогностического центра «Метео»

Синоптик также отметил, что учащение экстремальных погодных событий может иметь серьезные последствия для здоровья населения.

Что касается ближайших прогнозов, Шувалов сообщил, что в начале февраля в Москве похолодает. «Уже 2—3 февраля ожидается переход к отрицательным температурам — порядка 3−7 градусов ниже нуля в ночные часы и 2−4 градусов в дневные часы. И снег все-таки пойдет — 5 февраля высота снежного покрова достигнет 5−7 сантиметров», — рассказал он.

Как защитить свое здоровье

В условиях аномально низких температур необходимо следить за своим состоянием и избегать длительного пребывания на улице. Одевайтесь слоями, чтобы сохранять тепло, и не забывайте о шапках, перчатках и теплых обуви. При сильном холоде старайтесь ограничить физическую активность на улице и следите за признаками обморожения или гипотермии.

В условиях аномально жаркой погоды важно соблюдать несколько рекомендаций для сохранения здоровья. Во-первых, старайтесь оставаться в помещениях с кондиционером или вентиляцией, особенно в часы пиковой жары (с 11:00 до 17:00). Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания, и избегайте алкогольных и кофеинсодержащих напитков. Носите легкую, светлую и свободную одежду, а также используйте солнцезащитные кремы для защиты кожи.

При резких изменениях температуры и аномальной погоде организм испытывает дополнительную нагрузку, что может вызвать усталость и обострение хронических заболеваний. Аномально теплая зима ослабляет иммунитет и делает людей более уязвимыми к холодам.

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