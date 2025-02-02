Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднюю весну

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал, что весеннее потепление в стране наступит еще не скоро. Ежегодное мероприятие транслировал телеканал CBS News.
Пятикилограммовый Фил был извлечен рано утром из своей норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще 1,5 месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.
«Я спускаюсь обратно, здесь наверху тень. Готовьтесь еще к шести неделям зимы в этом году», — зачитал прогноз от лица Фила представитель «Клуба сурка» в присутствии нескольких десятков тысяч зрителей, которые специально приехали ради этой церемонии. Желающие лично наблюдать за «народным предсказателем» начали собираться возле холма с трех часов ночи, несмотря на холодную погоду. В Панксатони облачно, температура не превышает минус шесть градусов, ожидается снег.
Это уже 139-й прогноз Фила, при этом наступление ранней весны он предсказывал лишь 20 раз, в последний раз это случилось в 2024 году. Как утверждают участники «Клуба сурка», каждое лето Фил выпивает магический эликсир, который продлевает его жизнь еще на семь лет. По подсчетам наблюдателей, предсказания Фила сбывались лишь в 39% случаев.
Традиция определять приход весны, наблюдая за поведением грызуна, пришла в Северную Америку вместе с иммигрантами из Германии. Роль предсказателя погоды в Германии в XIX веке выполнял барсук. В штате Пенсильвания барсуков нет, поэтому переселенцы возложили эту задачу на сурка, полный титул которого — «Панксатони Фил, провидец из провидцев, мудрейший из мудрецов, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды».