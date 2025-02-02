Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднюю весну

Это уже 139-й прогноз Фила, при этом наступление ранней весны он предсказывал лишь 20 раз, в последний раз это случилось в 2024 году. Как утверждают участники «Клуба сурка», каждое лето Фил выпивает магический эликсир, который продлевает его жизнь еще на семь лет. По подсчетам наблюдателей, предсказания Фила сбывались лишь в 39% случаев.