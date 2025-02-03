В Греции ждут сильного землетрясения и цунами

28 января сообщалось, что подводный вулкан Аксиальная гора, расположенный в 480 километрах от побережья Орегона, демонстрирует признаки скорого извержения. Ученые, наблюдающие за вулканом с 1997 года, прогнозируют, что извержение произойдет до конца 2025 года. Это событие, хотя и не представляет угрозы для людей, может предоставить уникальные данные для изучения вулканической активности.