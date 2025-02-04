Народные приметы на 5 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

На Агафия-Полухлебника было принято печь куриные пироги, которые символизировали семейное счастье, достаток и плодородие. Каждый член семьи должен был съесть хотя бы кусочек. Напомним, в современном мире считается, что пироги лучше съесть в первые два-три дня. Однако, если в продукте нет крема на молочной основе, выпечку можно поместить в герметичный контейнер и хранить дольше даже при комнатной температуре, не опасаясь, что вкус испортится.