Народные приметы на 5 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

5 февраля в народном календаре отмечено как день Агафия Полухлебника. В эту дату крестьяне завершали начатый накануне подсчет оставшихся в закромах запасов. В идеале их должна была быть ровно половина, чтобы людям и скотине не пришлось голодать.
Приметы погоды 5 февраля
Некоторые народные приметы на 5 февраля в 2025 году касаются погоды.
- Морозная и солнечная погода на Агафия указывает на то, что в августе будет жарко.
- Солнце также предвещает раннюю весну.
- Если синицы громко щебечут утром — жди морозов.
- Белка скачет по деревьям — возможна оттепель.
- Если много снега лежит на земле, значит год будет урожайным.
- Сильный мороз — весна наступит рано.
- С утра кричат синицы — к морозу.
- Кошка лежит брюшком вверх, значит, жди оттепель.
- Если утки и гуси купаются в снег — жди оттепель или метель.
- Воды в реке стало больше — к морозам.
- Говорилось, что погода до полудня 5 февраля соответствует первой половине следующей зимы, после полудня — второй половине.
Что можно делать 5 февраля
Агафьев день посвящали домашним заботам: женщины убирались, готовили еду, мужчины проверяли и при необходимости чинили постройки.
На Агафия-Полухлебника было принято печь куриные пироги, которые символизировали семейное счастье, достаток и плодородие. Каждый член семьи должен был съесть хотя бы кусочек. Напомним, в современном мире считается, что пироги лучше съесть в первые два-три дня. Однако, если в продукте нет крема на молочной основе, выпечку можно поместить в герметичный контейнер и хранить дольше даже при комнатной температуре, не опасаясь, что вкус испортится.
Наши предки в этот день не только вели подсчет оставшихся солений и заготовок, но и тщательно убирались в амбарах, погребах и хлевах, латали дыры в стенах и дверях. Порядок наводили и дома: люди выметали мусор, мыли стены и окна, чистили потолки от паутины.
Также в этот день было принято кормить убогих, нищих и сирот.
Девушки на выданье вышивали полотенце узором в виде распускающегося цветка. Если рукодельница успевала сделать это за день, то, по поверью, в этом году ее ждало замужество.
5 февраля старались трудиться не покладая рук. По поверью, это приведет к достатку и удаче.
Предки верили, что в этот день по земле ходят ангелы, принявшие облик странников, поэтому их нужно было обязательно пригласить в дом и усадить за стол. По поверью, в противном случае можно лишиться своего счастья.
Что запрещено делать 5 февраля
Часть примет содержала запреты.
- В этот день строго-настрого запрещалось отказывать в просьбах. Отказы в помощи сулили беды.
- Также в этот день нельзя было лениться. По поверью, это к тяжелым временам и безденежью.
- Не советовали и устраивать вечеринки с танцами. Они сулили неприятности, ссоры с дорогими людьми. Вместе с тем в современном мире часто говорят о пользе танцев. Они могут, например, повысить самооценку и уверенность в себе.
- Нельзя было забирать себе найденные деньги. Говорилось, что это к потере достатка или еще чего-то важного.
- Также запрещалось смотреть на падающие звезды — якобы после этого можно потерять близких. Нельзя было сквернословить. По поверью, после этого можно было потерять деньги.
- Нельзя было убивать пауков в доме: найти во время уборки паутину считалось хорошей приметой, сулящей благополучие всей семье.
- Не советовали 5 февраля ходить в гости. Говорилось, что на Агафия легко поссориться, а помириться потом будет очень сложно.
- Кроме того, нельзя было выносить мусор после заката — можно «вынести» из семьи мир и согласие.