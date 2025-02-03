Снежный дар. Агроном рассказал, как талая вода становится золотом для полей

Больше всего от талой воды зависят ранние весенние культуры, которые начинают свой рост до того, как установится тёплая погода. Эти растения часто сеются в почву ещё до того, как она прогреется, и поэтому нуждаются в доступе к влагой насыщенной почве, которая образуется именно за счёт таяния снега. Например, это морковь и свекла. Картофель, конечно, любит тепло, но позже не требует полива, если посажен в хорошо насыщенную влагой почву.