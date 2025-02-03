Снежный дар. Агроном рассказал, как талая вода становится золотом для полей

Талая вода — это вода, образовавшаяся при таянии снега или льда. Она, как и дождевая вода, очень полезна для растений. Агроном, председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал о преимуществах талой воды для сельскохозяйственных культур.
Замачиваем семена
Природа создала уникальный механизм естественной очистки воды — процесс замерзания. Когда вода превращается в лед, она приобретает кристаллическую структуру, сохраняя полезные микроэлементы в необходимых концентрациях. Это делает талую воду отличным вариантом для полива.
«Я всегда рекомендую при замачивании семян использовать различные стимуляторы», — делится агроном. Самый легкий и безопасный — это замочить семена в талой воде. Она является естественным стимулятором роста. Растения лучше усваивают такую воду, поскольку она не содержит лишних примесей. Весной талая вода насыщает почву влагой, которой растения могут пользоваться в течение нескольких недель", — рассказывает эксперт.
Но не навредите
«Как такого вреда талая вода не несет. Однако вред несёт чрезмерное количество этой воды», — отмечает Андрей Туманов. За зиму накапливается снег. А вот по весне, когда он растает, вода может стоять. На это может повлиять несколько факторов. Во-первых, самое очевидное, если за зиму выпало много снега, его таяние приводит к образованию значительных объемов воды, которая не успевает впитываться в почву. Во-вторых, почва просто-напросто плохо пропускает влагу (тяжелые глинистые грунты).
В-третьих, отсутствует мелиорация, и вода застаивается, вызывая подтапливание. Без дренажных систем на участке (канав, труб, водоотводов), талая вода не может уйти. И если у вас все нормально с мелиорацией, если нет никаких проблем со стоком излишней влаги, то большое количество снега и тяжелая почва — не проблема".
Что такое мелиорация
Мелиорация — это улучшение земель, чтобы сделать их более плодородными и пригодными для сельского хозяйства или других целей. Например, осушение болот, орошение засушливых районов, или улучшение почвы.
Один из важнейших элементов мелиорации — дренаж. Система дренажа предназначена для отвода избыточной воды с сельскохозяйственных и других территорий, где из-за высоких уровней грунтовых вод или сильных дождей возникает угроза переувлажнения почвы.
Существует несколько методов водоотведения:
- обваловка участка с помощью насыпных валов или канав, которые препятствуют попаданию воды;
- перехват воды с помощью канав или лотков, расположенных по верхней и нижней границам участка, которые направляют воду в ливневую канализацию.
Дренажные системы могут быть открытыми (каналы, канавы) или закрытыми (трубопроводы, коллекторы). Закрытые дренажи особенно эффективны в сельском хозяйстве, где важно сохранить хороший рельеф и избежать повреждения почвы.
Как накопить воду
Для эффективного использования талой воды применяются снегозадержание и пахоту снега. Снегозадержание — создание искусственных преград для накопления снега на полях:
- заборы — деревянные или металлические заборы создают барьеры для ветра, что помогает удерживать снег;
- щиты — сетки или плотные заслоны, которые действуют аналогично забору, но могут быть размещены в более открытых участках поля;
- лесополосы — когда деревья и кусты оказывают дополнительную защиту от оттепелей и сильных ветров, что особенно важно в условиях ранней весны.
«Есть еще такая немножечко шутливая поговорка “Снег — наше богатство”. Потому что обычно, чем больше снега на полях накапливалось, тем лучше», — добавляет агроном. — Пахота снега — это метод, при котором сельскохозяйственные участки вспахиваются таким образом, чтобы снежный покров не сдувался сильными ветрами. При пахоте снега образуются борозды и канавки. Это позволяет задержать снег на поле, где он постепенно тает, отдавая влагу в грунт".
Какие культуры зависят больше всего от талой воды?
Больше всего от талой воды зависят ранние весенние культуры, которые начинают свой рост до того, как установится тёплая погода. Эти растения часто сеются в почву ещё до того, как она прогреется, и поэтому нуждаются в доступе к влагой насыщенной почве, которая образуется именно за счёт таяния снега. Например, это морковь и свекла. Картофель, конечно, любит тепло, но позже не требует полива, если посажен в хорошо насыщенную влагой почву.
Иными словами, правильное накопление и использование талой воды позволяют значительно улучшить урожайность.