Кактус: уход за комнатным растением в домашних условиях

Многие считают, что ухаживать за кактусом просто — достаточно изредка поливать его и держать на солнечном подоконнике. Но для того чтобы растение радовало здоровым внешним видом и регулярным цветением, важно создать для него правильные условия содержания. Далее подробно расскажем об особенностях выращивания, поделимся секретами правильного полива и подбора грунта. Вы узнаете, как организовать оптимальный температурный режим в разные сезоны, как защитить растение от распространенных заболеваний и вредителей, а также получите практические рекомендации по размножению, пересадке и подкормке кактусов.