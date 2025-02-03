На греческом острове Санторини произошло 200 землетрясений за 48 часов

Санторини — один из самых популярных курортов в Греции, который любят за мягкий климат и фотогеничный пейзаж: прибрежный склон горы, усеянный белоснежными домами с синими крышами, позади которого расстилается Адриатическое море.
Но Средиземноморской утопии выпали непростые несколько дней: остров и его окрестности вот уже двое суток непрерывно трясет. Как рассказывает британская газета The Guardian, за последние 48 часов Санторини пережил около 200 подземных толчков — и скорее всего, это еще не конец.
Все зарегистрированные толчки довольно слабые — 4−4,5 баллов по шкале Рихтера — и самые сильные из них произошли не на самом острове, а под водой неподалеку. Ученые объясняют, что природа сейсмической активности связана не с вулканами, а с движением тектонических плит.
Греческие власти уже направили в регион спасательные отряды, а жителей и отдыхающих призвали не подходить близко к берегу, не собираться большими группами в замкнутых пространствах и не купаться на море и в бассейнах. Школы Санторини в этот понедельник на всякий случай закрыты.
На данный момент остров практически никак не пострадал, но сейсмологи полагают, что легкие толчки могут быть прологом к более крупному землетрясению: профессор геофизики Костас Папазачос полагает, что нельзя исключать даже шанс небольшого цунами.
Аналогичные меры безопасности приняли и на соседних островах: Аморгосе, Иосе и Анафи. Пока что спасатели разместились на парковках и баскетбольных площадках Санторини, и ждут, какие еще сюрпризы преподнесет Греции природа.
В среднем Санторини посещает около 3,5 миллионов туристов в год — это самый популярный остров в Эгейском море. Подземные толчки происходят здесь не впервые: в 1956 году остров серьезно пострадал от землетрясения силой в 7 магнитуд, которое спровоцировало цунами.
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