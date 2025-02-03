На греческом острове Санторини произошло 200 землетрясений за 48 часов

Греческие власти уже направили в регион спасательные отряды, а жителей и отдыхающих призвали не подходить близко к берегу, не собираться большими группами в замкнутых пространствах и не купаться на море и в бассейнах. Школы Санторини в этот понедельник на всякий случай закрыты.