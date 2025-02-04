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Как киты помогают бороться с изменениями климата. Видео

Оказывается, эти морские млекопитающие делают гораздо больше для углеродного баланса, чем может показаться.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail

Существует множество весомых доказательств тому, что киты вносят значительный вклад в борьбу с изменениями климата. Начать стоит с того, что основой рациона этих морских млекопитающих является криль — мелкие рачки, которые, в свою очередь, едят фитопланктон. Это крохотные растения, которые поглощают углекислый газ из атмосферы и производят до 80% кислорода на планете.

Больше интересных фактов о борьбе китов против изменения климата рассказываем в видео от редакции Погода Mail.

Ранее рассказывали, что на Земле существует место, где дождя не было уже миллионы лет.