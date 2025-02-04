Как киты помогают бороться с изменениями климата. Видео

Существует множество весомых доказательств тому, что киты вносят значительный вклад в борьбу с изменениями климата. Начать стоит с того, что основой рациона этих морских млекопитающих является криль — мелкие рачки, которые, в свою очередь, едят фитопланктон. Это крохотные растения, которые поглощают углекислый газ из атмосферы и производят до 80% кислорода на планете.