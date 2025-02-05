Народные приметы на 6 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные в этот день вспоминают блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Миласскую. В народном календаре этот день называют Ксения Полузимница, или Аксиньин день. В северных регионах на 6 февраля приходилась середина зимы, отсюда и пошло прозвище святой. Считалось, что к этому дню должна быть съедена ровно половина запасов хлеба. В народе говорили: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».
Приметы погоды 6 февраля
Сначала расскажем про народные приметы на 6 февраля в 2025 году о погоде.
Если в этот день облака видны на светлом небе — погода будет хорошей.
Предки говорили, что по погоде на Аксинью можно определить, какой будет весна. Так, метель в этот день указывала на то, что она будет поздней. Редкие облака, летящие высоко над землей, — к ранней весне. Облака движутся быстро — к похолоданию.
Если нет ветра, значит вторая половина июля будет жаркой и сухой. Хорошая и спокойная погода — к богатому урожаю. Метель, наоборот, указывала на то, что год будет неурожайным.
На небе много звезд — в ближайшие дни потеплеет. Если мало — готовьтесь к непогоде.
Если весь день идет снег, значит придется много работать в поле и огороде, чтобы собрать хороший урожай. К вечеру сильно замело снегом и поднялся ветер — летом будет сильная засуха.
Что можно делать 6 февраля
Теперь расскажем про приметы о том, что можно делать в этот день.
- На Аксиньин день собирались всей семьей за столом и обсуждали планы.
- Также 6 февраля старались прощать все обиды, народ стремился в этот день начать жизнь с чистого листа. К слову, есть категории людей, которые часто обижаются на других. Это перфекционисты, обладатели низкой самооценки, те, кто привык к гиперопеке, и эмоционально незрелые личности.
- 6 февраля разрешалось и даже рекомендовалось уделить время хорошему труду: физическим нагрузкам, генеральной уборке в доме. В этот день было принято мыть стекла, зеркала и окна, чтобы в помещение попадало как можно больше солнечных лучей. Люди верили, что они будут защищать их от злых сил.
- 6 февраля ходили в церкви, храмы и часовни. С собой предки брали записки с просьбами к Ксении Блаженной. Ее молили о примирении с кем-то, о благополучии в семье, о любви, о здоровье, о детях. Записки оставляли в специальном ящике, которые есть в храмах.
- Старались в Аксиньин день совершать хорошие дела: помогать нуждающимся, давать милостыню, жертвовать что-либо на благотворительность.
- Также 6 февраля было принято печь булочки и хлеб (часть выпечки обязательно раздавали нищим и нуждающимся). Кстати, о пользе хлебобулочных изделий нередко спорят. Например, многие родители размышляют, можно ли давать хлеб детям. Недавно в Роспотребнадзоре рассказали, что в рацион ребенка можно вводить этот продукт, но существуют определенные правила и ограничения. Так, нельзя давать малышу взрослую норму хлеба. Ребенка нужно приучать к нему постепенно.
Что запрещено делать 6 февраля
В этот день запрещалось завязывать узлы. Считалось, что это к похоронам.
Не советовали стирать и перестилать постельное белье, перекладывать подушки. Говорилось, что это к болезням и плохому сну. Также в этот день советовали не подшучивать и не смеяться над более слабыми людьми. Категорически запрещалось унижать и ругать тех, у кого есть отклонения по здоровью. Говорилось, что обидчик будет строго наказан.
Также нельзя было высказываться плохо о своих родственниках. Это сулило неурядицы в личной жизни. Пожилым не советовали заниматься рукоделием, домашними делами, выполнять тяжелую работу. По поверью, это может привести к болезни и потере энергии на весь следующий год. Молодым 6 февраля запрещали сидеть без дела и лениться.
Кроме того, в этот день нельзя было браниться, ругаться, ссориться, вступать в конфликты, а также завидовать чужому счастью. Люди боялись, что такой негатив останется с ними надолго.
Не советовали ставить на стол и пить квас и вино. Опасались, что злые духи проникнут в дом и будут мучить хозяев. Кроме того, нельзя было лепить пельмени — якобы это к голоду.
Запрещалось 6 февраля менять свою внешность, в том числе стричься. Предки верили, что отстриженный волос приведет к потере памяти, а срезанные ногти лишат знаний. Стрижка ногтей на ногах также сулила судороги.