Народные приметы на 6 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Не советовали стирать и перестилать постельное белье, перекладывать подушки. Говорилось, что это к болезням и плохому сну. Также в этот день советовали не подшучивать и не смеяться над более слабыми людьми. Категорически запрещалось унижать и ругать тех, у кого есть отклонения по здоровью. Говорилось, что обидчик будет строго наказан.