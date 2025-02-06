Народные приметы на 7 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре дата отмечена как Григорьев день. Верующие 7 февраля вспоминают Григория Богослова, или Григория-весноуказателя.
Приметы погоды 7 февраля
Для начала посмотрим, какие народные приметы на 7 февраля касались погоды.
- Если синицы в этот день распелись — в феврале наступят сильные морозы.
- Мерцающие звезды накануне ночью — к морозам и вьюгам.
- Если в Григорьев день идет снег, то весна будет ранней.
- Сильный снегопад — к ранней и затяжной осени.
- Солнечная погода 7 февраля говорит о том, что лето придет поздно и что скоро похолодает.
- Сороки устроились на нижних ветках деревьев — жди ветра.
- Если кошка спит и прикрывает мордочку лапой — похолодает. Кстати, по этим животным можно не только определить прогноз погоды. Так, недавно женщина уличила мужа в измене после того, как ее кошки позеленели. Шерсть животных поменяла цвет из-за того, что они соприкасались с джинсами любовницы мужчины.
- Считалось, что какая погода 7 февраля до полудня, такой будет и первая половина следующей зимы. Погода во второй половине дня говорила о том, какой будет вторая половина зимы.
Что можно делать 7 февраля
Некоторые народные приметы на 7 февраля содержат советы.
В этот день наши предки старались помочь хотя бы одному человеку. В старину верили, что тогда год пройдет удачно.
Также в этот день решали финансовые вопросы и заключали сделки. Можно было провести денежный ритуал для привлечения богатства. Люди прятали под порогом кусок сахара, обернутого в белый платок. Затем три раза обходили со свечей жилище по часовой стрелке, потом заходили в дом и до следующего дня ни с кем не разговаривали. Сахар, очевидно, нужен нам не только для обрядов. Многие добавляют его в выпечку. Кстати, при готовке сахар можно заменить фруктами, орехами, финиками, медом.
Мужчины 7 февраля обязательно приносили домой хлеб и соль. Считалось, что тогда семья не будет голодать.
7 февраля также было принято ходить в гости к друзьям и интересоваться самочувствием пожилых соседей. Нужно было подавать нищим у храма. Говорилось, что у доброжелателей в скором времени появятся радостные новости.
В Григорьев день добрым знаком считалось разлить молоко. По поверью, в ближайшее время после этого произойдет что-то неожиданное, но очень хорошее.
Помыслы и разговоры должны были быть в этот день максимально добрыми и позитивными, так как мысли и слова в этот день сбываются.
Советовали 7 февраля дарить женщинам цветы. По поверью, это к счастью для них и для дарителей. Также день считался подходящим для рабочей деятельности, в том числе тяжелой, важной и ответственной. Разрешалось купаться, топить баню или париться в сауне.
Что запрещено делать 7 февраля
Некоторые приметы на этот день содержат запреты.
7 февраля нельзя было сквернословить или разговаривать на повышенных тонах. Говорилось, что иначе злые слова принесут негативные последствия. По этой же причине нельзя было сплетничать.
Также не следовало в этот день выносить мусор. Считалось, что иначе можно остаться без денег, а заодно лишиться благополучия. Нельзя было отдавать старые вещи. По поверью, после этого можно столкнуться с нуждой.
В Григорьев день запрещалось делать комплименты девушкам. Опасались, что из-за этого она может потерять привлекательность и остаться одинокой до конца жизни.
Нельзя было рассказывать о своих планах окружающим. По поверью, иначе они не воплотятся в жизнь. Тем, кто отправлялся в поездку, не рекомендовалось плевать на дорогу, чтобы в пути не случилось ничего плохого.
Кроме этого, запрещалось начинать ремонт — якобы это может потревожить Домового. Тогда он навредит хозяевам, может разбросать вещи, начать шуметь по ночам и пугать детей.