Народные приметы на 7 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Также в этот день решали финансовые вопросы и заключали сделки. Можно было провести денежный ритуал для привлечения богатства. Люди прятали под порогом кусок сахара, обернутого в белый платок. Затем три раза обходили со свечей жилище по часовой стрелке, потом заходили в дом и до следующего дня ни с кем не разговаривали. Сахар, очевидно, нужен нам не только для обрядов. Многие добавляют его в выпечку. Кстати, при готовке сахар можно заменить фруктами, орехами, финиками, медом.