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Народные приметы на 8 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

На каждый день можно найти разнообразные приметы. 8 февраля — не исключение. Часть суеверий касается погоды, в каких-то содержатся запреты и предписания.

Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

Эта дата — день перенесения мощей преподобного Феодора Студита. Святой жил во второй половине VIII — начале IX века. Его подвергли пыткам и сослали в город Солунь за осуждение императора Константина VI. В народе 8 февраля называли Федоровым днем, или Федором-поминальником.

Приметы погоды 8 февраля

Некоторые народные приметы на 8 февраля в 2025 году касаются погоды.

  • Если утром поют синицы — жди морозов.
  • По поверью, какая погода на Федоров день — такой будет весна. Если в этот день ярко светит солнце, а ветра нет — она наступит рано.
  • Если кошка долго сидит на подоконнике, а собака свернулась калачиком — потеплеет.
  • На небе много звезд, значит будет хороший урожай льна.
  • Луна бледная — к снегопаду.
  • Собаки и кошки катаются по земле — жди сильного ветра.
  • Метель — к затянувшейся зиме.
  • Коровы, которые весь день мычат, предвещают буран.
  • Небо на закате алое — на следующий день будет ветрено.
  • Если деревья покрылись инеем — к оттепели.
  • 8 февраля гадали о погоде, используя сухие горошины. Если они катались по блюду со звоном, это сулило трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады.

Что можно делать 8 февраля

Теперь рассмотрим народные приметы на 8 февраля в 2025 году о том, что можно делать в эту дату.

Федоров день считался морозным, поэтому перед выходом из дома наши предки старались одеться потеплее.

8 февраля также называли Гороховым днем. В этот день было принято готовить блюда из гороха (гороховую кашу, суп и прочее). Недавно ученые из Китая выяснили, что он помогает избавиться от депрессии. Все дело в спермидине — органическом соединении, присутствующем в продукте. Этот полиамин участвует в клеточных процессах в организме. Запуская процесс аутофагии, спермидин способствует долголетию клеток и устранению из нее поврежденных компонентов. В итоге человек быстрее восстанавливается после стресса, а риск развития депрессии снижается.

Также в старину 8 февраля поминали усопших родственников и друзей. Люди ходили на кладбища и накрывали поминальный стол, где на ночь оставляли ритуальные блюда для покойных родителей. Считалось, что 8 февраля души умерших тоскуют по земной жизни и потому приходят к бывшему жилью, чтобы повидать родственников. Особенно тех, кто редко навещает их могилы и не поминает. В связи с этим на могилах 8 февраля рассыпали золу и говорили: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западную сторону, там вам вечное радование».

По поверью, 8 февраля можно было увидеть умершего родственника. Для этого нужно было выдержать предварительный пост 12 пятниц подряд. Тогда усопший приходил во время сновидения.

Что запрещено делать 8 февраля

Считалось, что на Федоров день могут бушевать духи, поэтому люди старались не оставаться в одиночестве. Особенно наши предки боялись ночевать одни. Говорилось, что нечисть может запугать до полусмерти. На ночевку пускали в дом кого-нибудь чужого, чтобы его присутствие могло защитить от прихода темных сил. В современном мире тоже говорится о вреде одиночества. Так, в пожилом возрасте оно может ускорить деменцию.

Нельзя было впускать в дом трехцветных котов и других чужих животных, чтобы за ними не вошло несчастье.

Также нельзя было причинять вред людям и нарушать обещания.

Кроме того, не советовали делать уборку. Считалось, что это не к добру.

Запрещалось надолго оставлять открытыми двери и окна. Опасались, что в дом могли залететь нечистые силы или неупокоенные души. Также не рекомендовалось начинать новое дело. Говорилось, что это может привести к денежным проблемам и убыткам.

Незамужним девушкам советовали не заводить новых знакомств. Считалось, что в образе молодого человека мог явиться злой бес или демон.

Также нельзя было готовить в этот день картофельные блюда. По поверью, они могли вызвать болезни желудка, поэтому их заменяли на горох.