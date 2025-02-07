Народные приметы на 8 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Также в старину 8 февраля поминали усопших родственников и друзей. Люди ходили на кладбища и накрывали поминальный стол, где на ночь оставляли ритуальные блюда для покойных родителей. Считалось, что 8 февраля души умерших тоскуют по земной жизни и потому приходят к бывшему жилью, чтобы повидать родственников. Особенно тех, кто редко навещает их могилы и не поминает. В связи с этим на могилах 8 февраля рассыпали золу и говорили: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западную сторону, там вам вечное радование».