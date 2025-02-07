Народные приметы на 8 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Эта дата — день перенесения мощей преподобного Феодора Студита. Святой жил во второй половине VIII — начале IX века. Его подвергли пыткам и сослали в город Солунь за осуждение императора Константина VI. В народе 8 февраля называли Федоровым днем, или Федором-поминальником.
Приметы погоды 8 февраля
Некоторые народные приметы на 8 февраля в 2025 году касаются погоды.
- Если утром поют синицы — жди морозов.
- По поверью, какая погода на Федоров день — такой будет весна. Если в этот день ярко светит солнце, а ветра нет — она наступит рано.
- Если кошка долго сидит на подоконнике, а собака свернулась калачиком — потеплеет.
- На небе много звезд, значит будет хороший урожай льна.
- Луна бледная — к снегопаду.
- Собаки и кошки катаются по земле — жди сильного ветра.
- Метель — к затянувшейся зиме.
- Коровы, которые весь день мычат, предвещают буран.
- Небо на закате алое — на следующий день будет ветрено.
- Если деревья покрылись инеем — к оттепели.
- 8 февраля гадали о погоде, используя сухие горошины. Если они катались по блюду со звоном, это сулило трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады.
Что можно делать 8 февраля
Теперь рассмотрим народные приметы на 8 февраля в 2025 году о том, что можно делать в эту дату.
Федоров день считался морозным, поэтому перед выходом из дома наши предки старались одеться потеплее.
8 февраля также называли Гороховым днем. В этот день было принято готовить блюда из гороха (гороховую кашу, суп и прочее). Недавно ученые из Китая выяснили, что он помогает избавиться от депрессии. Все дело в спермидине — органическом соединении, присутствующем в продукте. Этот полиамин участвует в клеточных процессах в организме. Запуская процесс аутофагии, спермидин способствует долголетию клеток и устранению из нее поврежденных компонентов. В итоге человек быстрее восстанавливается после стресса, а риск развития депрессии снижается.
Также в старину 8 февраля поминали усопших родственников и друзей. Люди ходили на кладбища и накрывали поминальный стол, где на ночь оставляли ритуальные блюда для покойных родителей. Считалось, что 8 февраля души умерших тоскуют по земной жизни и потому приходят к бывшему жилью, чтобы повидать родственников. Особенно тех, кто редко навещает их могилы и не поминает. В связи с этим на могилах 8 февраля рассыпали золу и говорили: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западную сторону, там вам вечное радование».
По поверью, 8 февраля можно было увидеть умершего родственника. Для этого нужно было выдержать предварительный пост 12 пятниц подряд. Тогда усопший приходил во время сновидения.
Что запрещено делать 8 февраля
Считалось, что на Федоров день могут бушевать духи, поэтому люди старались не оставаться в одиночестве. Особенно наши предки боялись ночевать одни. Говорилось, что нечисть может запугать до полусмерти. На ночевку пускали в дом кого-нибудь чужого, чтобы его присутствие могло защитить от прихода темных сил. В современном мире тоже говорится о вреде одиночества. Так, в пожилом возрасте оно может ускорить деменцию.
Нельзя было впускать в дом трехцветных котов и других чужих животных, чтобы за ними не вошло несчастье.
Также нельзя было причинять вред людям и нарушать обещания.
Кроме того, не советовали делать уборку. Считалось, что это не к добру.
Запрещалось надолго оставлять открытыми двери и окна. Опасались, что в дом могли залететь нечистые силы или неупокоенные души. Также не рекомендовалось начинать новое дело. Говорилось, что это может привести к денежным проблемам и убыткам.
Незамужним девушкам советовали не заводить новых знакомств. Считалось, что в образе молодого человека мог явиться злой бес или демон.
Также нельзя было готовить в этот день картофельные блюда. По поверью, они могли вызвать болезни желудка, поэтому их заменяли на горох.