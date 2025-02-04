Вернулась зима. В нескольких регионах России прошли мощные снегопады

В Санкт-Петербурге, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, во вторник высота снежного покрова составила 7 см, «по области от 3 см в Волосово и Озерках до 41 см в Сосново». Разброс температур по области был в диапазоне от −7,0 °C в Сланцах до −22,3 °C в Лесогорском. В ночь на 5 февраля ожидается −14…-16 °C в Петербурге и −22…-27 °C по области.