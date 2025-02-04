Вернулась зима. В нескольких регионах России прошли мощные снегопады

По прогнозу Гидрометцентра, в Москву вернется зима — уже этой ночью (с 4 на 5 февраля) столбики термометров опустятся до −5 °C. Местами ожидается небольшой снег. При этом снегопад прошел в столице уже минувшей ночью. Снег выпал на севере города, пишет «РИА Новости». Мело в районе аэропорта Шереметьево, но непогода не повлияла на его расписание.
Снегопад также прошел в Ростовской области в ночь на 4 февраля. В Ростове-на-Дону выпало рекордное количество осадков, а высота снежного покрова перешагнула отметку в 20 см. Мокрый снег привел к падению 41 дерева в городе. Кроме того, из-за снегопада в нескольких поселениях в Азовском районе, ряде районов на севере Ростовской области и в Шахтах произошли отключения света.
Циклон подошел к Сахалину: из-за ливневого снега в аэропорте в Южно-Сахалинске отменили несколько рейсов. 4 февраля на 18:00 по местному времени температура воздуха составляла −2 °С, ветер был 5 м/с, а видимость в аэропорту была 650 м, сильный ливневый снег сохранялся. На некоторых трассах из-за циклона ввели ограничения по движению.
В Санкт-Петербурге, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, во вторник высота снежного покрова составила 7 см, «по области от 3 см в Волосово и Озерках до 41 см в Сосново». Разброс температур по области был в диапазоне от −7,0 °C в Сланцах до −22,3 °C в Лесогорском. В ночь на 5 февраля ожидается −14…-16 °C в Петербурге и −22…-27 °C по области.
Штормовое предупреждение 4 февраля объявили в Воронежской области. С 12:00 по местному времени в регионе местами «ожидается очень сильный снег», сообщается на странице регионального управления МЧС во «ВКонтакте».