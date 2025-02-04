Нематода: серьезная опасность для культур и методы контроля

Эти опасные сельскохозяйственные вредители часто наносят значительный ущерб садам и огородам. Они поражают широкий спектр ценных пищевых и кормовых культур. Всего известно около 250 видов нематод, паразитирующих на растениях. Кроме непосредственного вреда культурам-хозяевам, нематоды еще и переносят вирусные, бактериальные и грибковые инфекции. Этот вредитель-космополит встречается на всех континентах.
Кто такие нематоды
Это микроскопические черви, которые любят влажную среду и паразитируют на разных видах растений: от цветов до овощей. Относятся нематоды к беспозвоночным (круглые черви от 0,25 до 3 мм). Локализуются почти на любых частях культур, постепенно приводя их к гибели. Вместе с растениями пропадает и весь урожай.
Название нематоды получили от греческого слова «нитевидный». Как ясно из названия, эти первичнополостные черви имеют вытянутое тело, заостренное на концах. А круглыми они называются потому, что обладают телом, округлым в сечении.
Эти живые организмы относятся к типу Nemata и занимают положение между Platyhelminthes (сосальщики, ленточные черви) и Annelida (обычные дождевые черви).
Самки нематод больше по размеру, чем самцы, а тело у них более округлое. Кроме того, к зрелому возрасту они становятся опухшими. Колющий орган из ротовой полости нематода с помощью мускулов выбрасывает наружу и пронзает клетки растений, а затем впрыскивает туда секреты пищеводных желез (ферменты, аминокислоты, мочевину и другие вещества), чтобы заблокировать работу органов растений. После этого нематода всасывает кашицу — потребляет соки растения. Культуры при этом ослабевают и могут погибнуть.
Виды нематод
В зависимости от области нахождения нематоды делятся на листовые, стеблевые, корневые.
Листовые
Листовые нематоды выглядят как нитевидные круглые черви размером до 1 мм. Вредят листьям растений, распространяя вдобавок и заболевания. Проникают внутрь через ранки и устьица. Постепенно листья, пораженные этим паразитом, высыхают, из бледно-желтых с обесцвеченными пятнами становятся бурыми, затем темными, а потом опадают. Плохо становится всей культуре. Они могут поражать почти все части растений, кроме корней. На зиму нематоды располагаются в растительных остатках и почве. Распространены на ягодных (земляника садовая), плодовых (черешня и вишня), декоративных (хризантема, нефролепис) и овощных (томат, картофель, фасоль, сельдерей
Стеблевые
Стеблевые нематоды представляют собой микроскопических эндопаразитов. Проникают через корни в растения. Вредят не только стеблям, но и другим частям растений (например, цветкам, луковицам, семенам). При поражении нематодой все эти части деформируются и перестают расти. За год стеблевые нематоды могут воспроизвести до шести поколений. Зимуют они в корнях, корневищах, основаниях стеблей. В состоянии анабиоза могут продержаться до трех лет. Поражают обычно землянику, чеснок, лук, томаты, пастернак, декоративные растения, картофель, грибы
Корневые
Корневые нематоды занимают прикорневую зону растения. Высасывают соки, как и другие виды. Всего есть три разновидности нематод этого типа:
галловые — от взаимодействия их слюны с тканями корня получаются галлы (наросты), вредящие растениям;
со свободным образованием цист — разрушают корневую оболочку, после оплодотворения тело самки становится коричневой цистой, в которой хранятся яйца. Находится циста с наружной стороны корня, яйца в ней могут храниться не один год;
свободноживущие — из почвы с крупными порами приходят на корни, постепенно из-за их влияния корневая система буреет и слабеет, а затем умирает.
Этот вид больше всего опасен для земляники, роз, моркови, сельдерея, клематисов, фикусов, пасленовых и тыквенных, корнеплодов и салатов.
Нематод можно разделить на группы и по поведению во время кормления. Те, что живут выше корней, в разные периоды жизни могут быть как эктопаразитами (находятся на поверхности тела растения), так и эндопаразитами (погружены в тело хозяина). А вот корневые нематоды бывают:
мигрирующими эктопаразитами (питание снаружи корней, переходят от одной клетки к другой, проникают в них для питания, но при этом не проникают в корневую ткань);
сидячими эктопаразитами (проходят в корни только головой, тело остается снаружи);
мигрирующими эндопаразитами (для питания должны быть внутри корня, могут прокладывать туннели, а потом перемещаться в другой корень);
сидячими эндопаразитами (также могут сделать туннель в корне, но не перемещаются между источниками питания).
Как выглядят нематоды: фото круглых червей на растениях
Нематоды — одни из самых многочисленных многоклеточных животных на планете Земля. Несмотря на такое большое распространение, увидеть многих из них непросто: существуют настолько маленькие паразиты (от 0,1 до 2,5 мм), что разглядеть их можно только через микроскоп. Кроме самих нематод, на растениях можно увидеть галлы и цисты — образования на корнях.
Цикл жизни нематоды
У нематоды шесть фаз развития: стадия яйца, четыре ювенильные (личиночные стадии, когда у нематод есть все органы взрослых особей, кроме половой системы), одна половозрелая (взрослая).
Самка нематоды может отложить до 3000 яиц. Температура при этом процессе должна быть около +16 °C, для развития яйца температура должна быть выше. В зависимости от погоды до взрослого состояния у нематод проходит от 45 до 80 дней. Еще через 40 дней самка сможет сама откладывать яйца. Такое быстрое развитие осложняет борьбу с этими паразитами на растениях.
Весной нематоды начинают активность уже при +3 °C. Степень подвижности у разных видов различается. После спаривания самцы через некоторое время умирают, а самки стараются попасть в ткани растений (полностью или частично). Яйцекладки у разных видов тоже различаются. Срок развития новых организмов зависит не только от вида, но и от окружающих условий, таких как температура почвы.
Какой вред нематода наносит растениям
Эти фитопаразиты приводят к проблемам роста и развития растений, заражая многие культуры.
Во время питания соком нематоды практически убивают растения, вызывая деформацию их частей. Опаснее всего это для молодых саженцев и рассады. Поражение нематодами называется нематодозом.
урожай, полученный с растения, зараженного нематодами, немногочислен, хуже хранится и может сгнить;
как уже было сказано выше, фитонематоды переносят различные болезни, например корневую гниль;
они снижают стрессоустойчивость и иммунитет растений;
погибший саженец становится разносчиком вредителей для других культур;
часто нематодоз по симптомам похож на вирусные или бактериальные заболевания (желтеют листья, падает урожайность), поэтому его можно не распознать сразу, оставив зараженные листья, стебли и корни на участке.
Признаки появления нематоды на растениях
Важно вовремя обнаруживать появление этого опасного вредителя на растениях и уметь отличать признаки его присутствия от признаков других болезней и проблем. И хотя за окончательным диагнозом часто нужно обращаться в лабораторию, иногда вынести вердикт можно и по внешним проявлениям:
фитонематоды замедляют рост саженцев;
растение начинает болеть, листья деформируются, желтеют и засыхают (на них появляются пятна);
корневая система плохо развивается, сильно ветвится, становится слабой и тонкой;
несмотря на регулярное внесение удобрений и полив, растение плохо выглядит;
иногда нематод, цисты и галлы можно увидеть невооруженным глазом;
на листьях возникают вздутия, они морщатся и скручиваются;
черешки краснеют;
верхушечные почки увядают;
завязи растений деформируются;
ягоды становятся мелкими;
на стеблях появляются светлые длинные пятна;
у садовой земляники уменьшается длина усов.
Причины появления нематоды
На растениях-хозяевах нематоды могут появиться из-за разных факторов. К ним относятся:
зараженный посадочный материал, который является переносчиком личинок;
вредители в почве и растительных остатках, что становятся причиной повторного заражения;
отсутствие севооборота, которое создает хорошие условия для дальнейшего размножения нематод, вредящих одному и тому же виду растений;
сельскохозяйственные вредители в навозе, птичьем помете и других подкормках;
некоторые сорняки также могут стать растениями-хозяевами для нематод разных видов, а с них паразит попадет на другие саженцы;
попадание переносчиков нематод к здоровым растениям, это могут быть суккуленты и кактусы, а также ампельные растения.
Условия, благоприятствующие росту количества нематод: умеренная влажность, кислая почва с pH 5,5—5,8, высокая температура воздуха — +20…+30 °C.
Как бороться с нематодой на растениях
Избавиться от нематоды может быть достаточно трудно. Не все традиционные способы защиты от вредителей подходят для борьбы с этим паразитом.
Краткий список мероприятий по борьбе с нематодами:
Соблюдение севооборота. Если, например, в картофеле поселилась нематода, на следующий год на этом месте можно посадить сидераты, а потом заделать их в почву.
Есть нематоцидные растения, которые ограничивают рост этого вредителя. К ним относятся бархатцы, масличная редька и белая горчица. Размножение нематод сокращается из-за особых веществ, выделяемых этими растениями в почву через корни или через разложение растительных остатков.
Грунт, зараженный нематодами, нужно перекопать, а затем пролить кипятком (от +100 °C) почву примерно на 20 см вглубь. После этого зараженный участок накрывают полиэтиленом для более медленного остывания. Такая процедура сократит количество нематод в земле, так как они не выдержат высокой температуры.
Прогреть можно и посадочный материал: корни опустить в воду температурой +50 °C на 15 минут, а стебли луковичных, зараженные нематодами, подержать в воде температурой от +43 °C около 9 минут (можно добавить 0,06% формалина).
Соляризация почвы — еще один вариант обработки. Нужно прорыхлить мотыгой землю на глубину около 20 см. После этого сбрызнуть землю водой, накрыть листом прозрачного пластика, оставить на шесть недель. Температура в почве резко поднимется, что губительно для нематод.
Из биопрепаратов для обработки можно взять, например, «Фитоверм» или «Нематофагин», а из инсектицидов — «Нематорин» и «Фосфамид». Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.
На картофеле
Важно правильно выбрать посадочный материал (чистый, устойчивый к вредителям). Около 70% заражений происходит на клубнях, остальные нематоды появляются в почве. Народные средства лишь отчасти помогают справиться с проблемой: можно сажать рядом бархатцы, пролить землю кипятком, поставить весной ловушки (на 10 дней на участке для картофеля ставят плошки с его соком, вредители не находят питания и гибнут). Из химических средств хорошо действует «Гетерофос» для замачивания перед посадкой и «Фосфамид» для обработки грунта и кустов.
На клубнике
Перед обработкой выкапывают куст клубники и осматривают на предмет нематод. Если на корнях не видно этих паразитов, то растение рубят на куски, складывают в тару и заливают водой. Через 12 часов на дне будут видны маленькие черви.
Сильно пораженные кусты утилизируют, а остальные обрабатывают настойкой луковой шелухи (1 кг настоять в ведре воды в течение суток). Еще можно кусты поместить в горячую воду на 15 минут, а затем пересадить на новое место.
На цветах
Здесь все просто: корни термически обрабатывают, погибающие растения убирают, почву заливают кипятком на два часа, а сами кусты опрыскивают «Линданом» или «Фосфамидом» строго по инструкции.
На луке
Мягкая и рыхлая луковица, искривленные перья — все это признаки нематод. Избавиться от них помогут «Нематофагин» или «Немабакт» (обработать в соответствии с инструкцией). Или можно приготовить народное средство — настой настурции (300 г измельченных цветков залить 5 л горячей воды, оставить на 24 часа, процедить, использовать по 300 мл на растение).
На яблоне
Лучше всего воспользоваться химическими нематоцидами или биопрепаратами, а также обработать корни горячей водой.
На огурцах
Для начала можно воспользоваться механическим способом: выкопать саженцы, удалить вредителей и пораженные части корней, пересадить огурцы на новое место. Если нематода проникла в теплицу, землю там тоже необходимо обработать. В качестве профилактики на каждые 10 м почвы нужно насыпать по 1 кг сахара. Он повысит активность микроорганизмов, которые борются с нематодами. Кроме того, сахар отрицательно влияет и на самих нематод, обезвоживая их. Так как на этого вредителя влияет азот, можно удобрить огурцы аммиачной селитрой (100 г на 10 л воды) или нашатырным спиртом (40 г на 10 л воды). Если летом в жару огурцам пришлось срезать листья, оставшуюся грядку можно накрыть черной пленкой, а через 24 часа убрать. Нематоды погибнут от высокой температуры.
На помидорах
Для этой овощной культуры подойдет раствор настурции или лука, препарат под названием «Фосфамид» и обработка почвы кипятком.
Профилактика заражения нематодой
Кроме обработки уже зараженных растений, почвы и семенного материала, можно проводить мероприятия, направленные на предупреждение развития нематод. Основная профилактика включает в себя следующее:
искать устойчивые к нематодам сорта растений — например, у картофеля это «Гала» и «Ред Скарлетт», а у клубники — «Зарина» и «Краса Подмосковья»;
если какое-либо растение уже поражено паразитом, его немедленно надо удалить и сжечь вместе с комом земли вокруг него;
внимательно проверять семена и саженцы, осматривать корни, стебли и листья, обеззараживать посадочный материал и садовые инструменты;
не использовать для рассады и комнатных цветов необработанный грунт;
тщательно ухаживать за растениями: удобрять, пропалывать, рыхлить почву, следить за влажностью, осматривать на предмет вредителей;
сажать в междурядья бархатцы и календулу (отпугивают запахом нематод).
Советы эксперта
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы Вконтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», делится своим профессиональным мнением:
— Борьба с нематодами может включать в себя комплекс мер, направленных на предотвращение появления и распространения этих микроскопических червей в почве. Вот несколько возможных способов борьбы с нематодами:
Севооборот. Чередование культур на участке может помочь снизить количество нематод в почве. Некоторые растения более устойчивы к нематодам, чем другие.
Посев сидератов или растений, которых не любят нематоды. Например, рожь, горчица, бархатцы, календула могут помочь очистить почву.
Биологические препараты. Существуют специальные средства, содержащие микроорганизмы, которые могут бороться с нематодами. Однако перед их использованием рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Химические препараты. Использование химических нематицидов может быть эффективным способом борьбы с нематодами, но необходимо соблюдать осторожность и следовать инструкциям по применению.
Термическая обработка. Некоторые методы термической обработки почвы могут помочь уничтожить нематод. Однако это может быть сложным и дорогостоящим процессом.
Профилактика. Важно соблюдать правила агротехники, поддерживать здоровье растений и следить за состоянием почвы, чтобы предотвратить появление и распространение нематод.
Консультация со специалистом. Если вы столкнулись с проблемой нематод, рекомендуется обратиться к специалисту по защите растений, который поможет определить вид нематод и подобрать наиболее эффективные методы борьбы.
Важно помнить, что борьба с нематодами может быть сложной и требовать времени и усилий.
Главное о нематодах
Итак, как мы выяснили, что нематоды могут навредить не только растениям, но и будущему урожаю, почве. Кратко резюмируем всю информацию про вредителей:
1. Эти паразиты могут быть и видимыми, и настолько мелкими, что разглядеть их можно будет только через микроскоп.
2. Они относятся к беспозвоночным, могут находиться почти на любых частях растений.
3. Нематоды вредят как садовым, так и огородным культурам, цветам и домашним растениям.
4. Вредители активно питаются соком растений, переносят болезни, влияют на деформацию саженцев и могут привести к их гибели.
5. В зависимости от локализации фитонематоды подразделяются на корневые, стеблевые и листовые.
6. У этих опасных вредителей шесть фаз развития от личинки до взрослой особи.
7. Бороться с нематодами можно с помощью обеззараживания почвы, семенного материала, растений; биологических и химических инсектицидов, народных средств; соблюдения севооборота; прогрева грунта под пленкой или пластиком; посадки нематоцидных растений; пересадки культур на новое место. В сложных случаях, по мнению эксперта Николая Хромова, лучше обратиться к специалистам по защите растений.
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы Вконтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»