Нематода: серьезная опасность для культур и методы контроля

Для начала можно воспользоваться механическим способом: выкопать саженцы, удалить вредителей и пораженные части корней, пересадить огурцы на новое место. Если нематода проникла в теплицу, землю там тоже необходимо обработать. В качестве профилактики на каждые 10 м почвы нужно насыпать по 1 кг сахара. Он повысит активность микроорганизмов, которые борются с нематодами. Кроме того, сахар отрицательно влияет и на самих нематод, обезвоживая их. Так как на этого вредителя влияет азот, можно удобрить огурцы аммиачной селитрой (100 г на 10 л воды) или нашатырным спиртом (40 г на 10 л воды). Если летом в жару огурцам пришлось срезать листья, оставшуюся грядку можно накрыть черной пленкой, а через 24 часа убрать. Нематоды погибнут от высокой температуры.