Болезни рассады: как распознать и предотвратить различные заболевания

Прикорневая гниль (черная ножка)

Основные симптомы: потемнение и размягчение тканей у основания стебля, затем образование перетяжки. Увядание и пожелтение нижних листьев. Внезапное полегание рассады.

Методы лечения: удалить пораженные растений вместе с земляным комом. Здоровые растения пересадить в стерильную почву или тщательно обработать фунгицидами



Мучнистая роса

Основные симптомы: появление мучнистого белого или сероватого налета на лицевой поверхности листьев и побегов. Пожелтение и увядание пораженных листьев. Искривление и деформация молодых побегов. Образование темных пятен на пораженных частях растения по мере прогрессирования болезни.

Методы лечения: применить различные фунгициды на основе серы или системные фунгициды



Фузариоз

Основные симптомы: пожелтение и увядание, начинающиеся с нижних листьев. Потемнение и размягчение тканей у основания стебля и корней. Образование розоватого налета на стеблях. Снижение роста растений, остановка развития. Запах гнили от пораженных участков. Гибель растений в тяжелых случаях заболевания.

Методы лечения: удалить все пораженные растения. Применить фунгициды или препараты на основе триходермы. Можно использовать азотные и калийные удобрения для укрепления иммунитета растений



Ризоктониоз

Основные симптомы: появление коричневых или черных пятен на стеблях, особенно у основания. Состояние увядания, особенно в жаркую погоду. Ржавый налет на корнях, а затем их гниение. Засыхание нижних листьев и ветвей. Истончение стебля.

Методы лечения: удалить все пораженные растения. Здоровые растения пересадить в стерильную почву. Применить контактные или системные фунгициды



Вертициллез

Основные симптомы: появление водянистых сероватых пятен на листьях и стеблях. Формирование серого рыхлого мицелия (плесени) на поверхности пораженных участков. Увядание и отмирание листьев, часто начинающиеся с нижних листьев. Замедление роста и развития растений.

Методы лечения: удалить поврежденные части растения. Использовать фунгициды или препараты на основе триходермы



Серая гниль

Основные симптомы: появление водянистых сероватых пятен на листьях и стеблях. Формирование серого рыхлого мицелия (плесени) на поверхности пораженных участков. Увядание и отмирание листьев, часто начинающиеся с нижних листьев. Замедление роста и развития растений.

Методы лечения: удалить поврежденные части растения. Использовать фунгициды или препараты на основе триходермы

