В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

Эпицентр располагался в 67 км к западу от уезда Яркенд, где проживают 128 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 67 км к западу от уезда Яркенд, где проживают 128 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.