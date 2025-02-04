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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 36% 757 мм рт. ст. +12°
Источник: Reuters

Эпицентр располагался в 67 км к западу от уезда Яркенд, где проживают 128 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.