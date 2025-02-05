Дефицит осадков в январе отмечен в 4 округах РФ

«В Тверской, Костромской областях осадков выпало больше нормы, а на остальной территории Центрального федерального округа, скажем, в Московской, Рязанской, Ярославской областях выпало от 80% до 85%, то есть несколько меньше. Наиболее заметный дефицит отмечался в Тульской, Орловской областях и в Центрально-Черноземных областях, а именно в Воронежской, Курской, Белгородской — здесь выпало от 50% до 70% от месячной нормы», — сказал он.