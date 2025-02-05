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Дефицит осадков в январе отмечен в 4 округах РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Дефицит осадков в четырех федеральных округах РФ наблюдался в январе. В трех из них выпало меньше половины от месячной нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2024

«В Тверской, Костромской областях осадков выпало больше нормы, а на остальной территории Центрального федерального округа, скажем, в Московской, Рязанской, Ярославской областях выпало от 80% до 85%, то есть несколько меньше. Наиболее заметный дефицит отмечался в Тульской, Орловской областях и в Центрально-Черноземных областях, а именно в Воронежской, Курской, Белгородской — здесь выпало от 50% до 70% от месячной нормы», — сказал он.

В Поволжье дефицит осадков отмечался только в Саратовской области, где выпало около половины месячной нормы. В Крыму было зафиксировано всего 43% от нормы, в Ростовской области — 37%, а в Астраханской области — от 40% до 47%.

На большей части Дальнего Востока в прошедшем месяце осадков было в районе нормы, заметный дефицит наблюдался только в Магаданской области — 20% от нормы, на Чукотке и в Приморском крае — около 40−45% от нормы. В Забайкальском крае выпало 75% месячной нормы осадков, пояснил метеоролог.

Ранее генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщал ТАСС о том, что недополучение влаги молодыми саженцами может поставить под угрозу будущий урожай.