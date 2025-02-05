В шести регионах России ожидается температура ниже нормы на 6 — 12 градусов

Метеоролог рассказал, что в течение ближайшей пятидневки холодная погода будет и в Якутии, температура ожидается примерно на 10 градусов ниже нормы, минимальные значения в центре региона могут достигать минус 53 градусов. На Чукотке с 5 по 9 февраля температура будет отставать от нормы на 7 — 9 градусов, прогнозируется от 49 до 52 градусов мороза. В Магаданской области и на Камчатке с 5 по 8 февраля температура будет на 5 — 8 градусов ниже нормы, ожидается от минус 45 до минус 49 градусов.