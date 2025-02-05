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В шести регионах России ожидается температура ниже нормы на 6 — 12 градусов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Температура ниже нормы на 6 — 12 градусов будет отмечаться в течение недели в шести российских регионах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 43% 762 мм рт. ст. +12°
Источник: Агентство «Москва»

«Холодная погода — до 35 градусов мороза — прогнозируется на юге Красноярского края, особенно ночью и утром на этой неделе. Аномально холодная погода на юге Сибири, в Алтайском крае, там температура на 6 — 7 градусов ниже нормы, она составит 27−28 градусов ниже нуля, а в Иркутской области с 6 по 9 февраля температура на 6 — 12 градусов ниже нормы — минус 41 — 46 градусов, поэтому, конечно же, замерзнет юг Байкала», — сказал он.

Метеоролог рассказал, что в течение ближайшей пятидневки холодная погода будет и в Якутии, температура ожидается примерно на 10 градусов ниже нормы, минимальные значения в центре региона могут достигать минус 53 градусов. На Чукотке с 5 по 9 февраля температура будет отставать от нормы на 7 — 9 градусов, прогнозируется от 49 до 52 градусов мороза. В Магаданской области и на Камчатке с 5 по 8 февраля температура будет на 5 — 8 градусов ниже нормы, ожидается от минус 45 до минус 49 градусов.