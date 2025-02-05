У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Эпицентр находился в 99 км к северо-западу от города Тернате, где живут 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 103 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 99 км к северо-западу от города Тернате, где живут 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 103 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.