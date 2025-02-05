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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 56% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: AP 2024

Эпицентр находился в 99 км к северо-западу от города Тернате, где живут 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 103 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.