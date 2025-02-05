Чем опасна для дачи аномально тёплая зима

Частые переходы температуры через ноль провоцируют образование микротрещин в фундаменте и отмостке дома. Талая вода, проникая в эти трещины и замерзая, расширяет их, что со временем может привести к серьезным повреждениям конструкции. Такие же процессы происходят в кровельных материалах, особенно если речь идет о керамической черепице или шифере.