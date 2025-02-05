Чем опасна для дачи аномально тёплая зима

При отсутствии устойчивого снежного покрова и стабильных отрицательных температур деревянные конструкции дома подвергаются постоянным циклам увлажнения и высыхания, что существенно ускоряет процессы гниения древесины. Это, как отмечает эксперт, особенно актуально для нижних венцов сруба и деревянных элементов фундамента.
Повышенная влажность воздуха в сочетании с относительно высокими температурами создает идеальные условия для развития плесени и грибка не только на внешних поверхностях дома, но и внутри помещений. В отсутствие регулярного проветривания и отопления эта проблема становится особенно острой, поражая мебель, текстиль и даже книги.
Частые переходы температуры через ноль провоцируют образование микротрещин в фундаменте и отмостке дома. Талая вода, проникая в эти трещины и замерзая, расширяет их, что со временем может привести к серьезным повреждениям конструкции. Такие же процессы происходят в кровельных материалах, особенно если речь идет о керамической черепице или шифере.
По словам доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрия Осянина, теплая зима создает также идеальные условия для размножения различных вредителей — грызунов и насекомых, которые могут нанести ущерб как строениям, так и садовым растениям. Например, мыши могут искать тепло и пищу в доме.
Как отмечает Надежда Московенко, нестабильный температурный режим негативно влияет на системы водоснабжения и канализации. Даже если трубы утеплены, перепады температур могут привести к появлению конденсата и, как следствие, к коррозии металлических элементов. В системах автономной канализации нарушается работа септика, поскольку температурный режим влияет на активность бактерий, участвующих в процессе переработки отходов.
Как защитить дачу от последствий тёплой зимы
Чтобы уменьшить негативные последствия теплой зимы, владельцам дачных домов следует регулярно проверять состояние дома и дачной территории, говорит Дмитрий Осянин. Особенно, если крыша дома старая или участок находится в низине.
Начать мониторинг эксперт рекомендует с осмотра фундамента. Частые оттепели и заморозки могут вызвать пучение почвы, что приводит к трещинам фундамента. Далее важно проверить ендовы кровли и места стыковки скатов, ведь вода, проникая внутрь конструкций, может привести к необходимости капремонта крыши, а также стен и подвала.
Поддерживайте минимально необходимый температурный режим в доме, используя системы удалённого контроля температуры и влажности, советует Надежда Московенко. Это поможет предотвратить развитие плесени и защитить инженерные системы от перепадов температур.
Важно также регулярно проветривать помещения. Установите систему принудительной вентиляции или оставляйте приоткрытыми окна в режиме проветривания. Используйте осушители воздуха в подвальных помещениях.
Кроме того, убедитесь, что водосточные системы и дренаж работают исправно и отводят воду от фундамента и стен. При необходимости очистите их от снега и льда.
Проверяйте состояние фундамента и отмостки не реже раза в неделю. При обнаружении трещин немедленно заделывайте их специальными морозостойкими составами. Организуйте качественный отвод воды от фундамента.
Обработайте деревянные конструкции дома современными защитными составами, препятствующими развитию грибка и плесени. Особое внимание уделите нижним венцам и местам соединения древесины с фундаментом.
Установите ультразвуковые отпугиватели грызунов и регулярно проводите осмотр подвальных помещений. Заделайте все возможные пути проникновения вредителей в дом.
«Своевременное принятие этих мер поможет существенно снизить риски повреждения дачного дома в условиях аномально тёплой зимы и сохранить его в хорошем состоянии до следующего дачного сезона», — заключила Надежда Московенко.