Дерево с пятью сортами. Как посадить на даче сибирское чудо

«Цитрусовые — обитатели субтропической зоны, в нашей стране они хорошо себя чувствуют только на Черноморском побережье Кавказа. В более северных регионах — это горшечная культура, в зимнее время их лучше держать в светлом, прохладном месте при температуре +10… +12 градусов. Не у всех есть зимние сады и оранжереи, поэтому чаще всего цитрусовые обитают в наших квартирах с температурой выше +20 градусов», — делится агроном.