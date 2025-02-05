Дерево с пятью сортами. Как посадить на даче сибирское чудо

В Ботаническом саду Томского государственного университета начало плодоносить уникальное дерево «5−100», на котором растут сразу несколько видов цитрусовых: апельсин, лимон, помело, цитрон и каламондин. Эксперимент, начатый десять лет назад, подтверждает, что цитрусовые прекрасно поддаются прививке.
Можно ли посадить такое дерево у себя на даче, приживется ли оно, рассказала кандидат биологических наук, агроном Елена Горбунова.
«Следует заметить, что не все цитрусовые хорошо укореняются. Лучше всего дают корни лимон, помело, цитрон. Растение становится пригодно к прививке, когда стволик достигает толщины 6−8 мм. Прививку проводят ранней весной или поздней осенью, используя метод окулировки (в Т-образный надрез, в приклад, улучшенной копулировки). Эти техники аналогичны прививке яблонь и слив», — предупреждает Горбунова.
Почки берут из средней части побега. Рост привитого побега при весенней прививке начинается в том же сезоне, при осенней — на следующий год. Стимулировать рост привитой почки можно, если своевременно срезать часть подвоя.
«Она находится на 25−30 см выше прививки. Эту операцию делают спустя 20−25 дней после весенней прививки и на следующий год после осенней прививки. Одновременно удаляют обвязку», — говорит эксперт.
В дальнейшем уход за таким деревцем ничем не отличается от ухода за другими цитрусовыми.
Деревца с яркими лимонами, мандаринами и кинканами могут стать украшением квартиры или зимнего сада. Однако в открытый грунт их можно выставлять только летом (при возвращении в дом желательно профилактически обработать от вредителей).
«Цитрусовые — обитатели субтропической зоны, в нашей стране они хорошо себя чувствуют только на Черноморском побережье Кавказа. В более северных регионах — это горшечная культура, в зимнее время их лучше держать в светлом, прохладном месте при температуре +10… +12 градусов. Не у всех есть зимние сады и оранжереи, поэтому чаще всего цитрусовые обитают в наших квартирах с температурой выше +20 градусов», — делится агроном.
В таких условиях важно не ставить их на холодные подоконники, чтобы избежать резких перепадов температуры между корнями и кроной. Также необходимо оберегать деревца от сквозняков и поддерживать высокую влажность воздуха с помощью опрыскивания или специальных увлажнителей.
Если соблюдать все условия, то в скором времени сможете увидеть на своем участке удивительное дерево с несколькими видами цитрусовых.