Февраль будет аномальным: чем удивит погода, рассказали синоптики

Об этом предупредили синоптики портала Weather-forecast, передает ИА DEITA.RU.
Как полагают специалисты, богатый на природные аномалии февраль станет прямым продолжением абсолютно нетипичного с климатической точки зрения января. Эксперты напомнили о том, что в части российских регионов в этот период началась оттепель.
Это крайне необычное природное явление, которое сопряжено с массой проблем и даже опасностей. В частности, из-за того, что температура воздуха среди зимы поднимается слишком сильно, в некоторых местах начинают пробуждаться деревья и другая флора.
Однако в силу того, что после аномального тепла следом возвращаются заморозки и даже серьёзные морозы, растительность может пострадать от слишком раннего начала снятия своих защитных механизмов. Из-за этого сбиваются биологические циклы природы.
Другая опасность преждевременного прихода весенних температур заключается в гололёде. Когда снег начинает резко таять, растекаясь в лужи, после резкого похолодания вся поверхность земли превращается в один сплошной каток. Это очень травмоопасно.
Аномально тёплая погода наблюдалась в этом январе в Приморье, Сибири, Урале, Приволжье и в Москве. Метеорологи полагают, что элементы нетипичной погоды сохранятся на этих же самых территориях и в феврале. В Приморье будет аномально сухо.
В этом месяце в крае может выпасть крайне небольшое количество осадков. Кроме этого, в первые две недели февраля в регионе может наблюдаться нетипично сильный ветер и суровый мороз, которого не наблюдалось в Приморье уже давно.
Аномалия заключается в том, что обычно последний месяц зимы в Приморском крае выдаётся более тёплым, чем январь. В этом году всё будет наоборот: январь оказался аномально тёплым, а вот февраль удивит приморцев непривычным холодом.
Аномально холодная погода в этом месяце также прогнозируется на таких территориях, как Краснодарский и Алтайский край, Юг Сибири, Иркутская область и Якутия. Температура воздуха в этих местностях окажется на 6−12 градусов ниже климатической нормы.