Рекордный снегопад накрыл север Японии. В регионе закрыты школы

Во вторник в Обихиро было зафиксировано рекордное количество снегопада — 129 см. Японское метеорологическое агентство сообщило, что две области низкого давления движутся по обе стороны Японского архипелага, принося в регион холодный воздух и метели. Агентство прогнозирует выпадение до 100 см снега на северо-западе Японии и еще 50 см снега на Хоккайдо до вечера среды 5 февраля. Низкое давление продолжит приносить метели в некоторые районы северной Японии в течение следующих пяти дней. Местами выпадет полуметровый снег, а в горах Хонсю может выпасть более двух метров снега, привел данные сайт BBC (не поддерживается в России).