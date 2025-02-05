Рекордный снегопад накрыл север Японии. В регионе закрыты школы

В Японии в результате выпадения аномального количества снега пострадали не менее четырех человек. «По данным Главного управления полиции префектуры Гифу, по состоянию на утро 5 февраля произошло 83 дорожно-транспортных происшествия, вызванных снегопадом и обледенением дорог. Подтверждено, что в результате аварии пострадали три человека», — сообщает японский портал Livedoor News.
Еще одна 62-летняя женщина скончалась из-за того, что на нее упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега, привел данные телеканал NHK. Это случилось в городе Ивакуни (префектура Ямагути, расположенная в регионе Тюгоку на острове Хонсю, Япония).
Из-за рекордного снегопада остановлено движение на некоторых автобусных и железнодорожных маршрутах в стране, закрыто (по данным ABC News) около 370 школ, не работают аэропорты на Хоккайдо (второй по величине остров Японии), а также в Тохоку, Хокурику (расположенных на крупнейшем острове Японии — Хонсю) и других регионах. В общей сложности уже отменено около 84 рейсов. Зафиксировано несколько случаев получения травм, связанных с падением пешеходов на обледенелом тротуаре.
Многие магазины закрыты, так как сотрудники не могут добраться до работы, а также сорваны графики поставок товаров. К работам по расчистке снега привлечены все ресурсы, в том числе студенты и волонтеры, которые помогают в первую очередь пожилым жителям страны убрать снег хотя бы от входных дверей.
«Это первый раз, когда я прошу о помощи из-за такого сильного снегопада. У меня слабые ноги, и мне трудно самому убирать снег, так что это большая помощь, и я благодарен», — признался 80-летний японец, имя которого в публикации NHK не назвали.
Правительство префектуры Хоккайдо сообщило, что рекордные снегопады наблюдались особенно в восточных регионах острова, включая города Обихиро и Кусиро на острове Хоккайдо. Властям поступили десятки звонков с просьбой о помощи от водителей, чьи автомобили застряли в снегу. Чиновники Хоккайдо призвали население и туристов возить с собой лопаты и теплую одежду на случай, если транспортные средства застрянут в снегу.
Во вторник в Обихиро было зафиксировано рекордное количество снегопада — 129 см. Японское метеорологическое агентство сообщило, что две области низкого давления движутся по обе стороны Японского архипелага, принося в регион холодный воздух и метели. Агентство прогнозирует выпадение до 100 см снега на северо-западе Японии и еще 50 см снега на Хоккайдо до вечера среды 5 февраля. Низкое давление продолжит приносить метели в некоторые районы северной Японии в течение следующих пяти дней. Местами выпадет полуметровый снег, а в горах Хонсю может выпасть более двух метров снега, привел данные сайт BBC (не поддерживается в России).
Сильная метель накрыла одновременно с этим и Сахалин — российский островной регион, расположенный к северу от Японии. Скорость ветра превышала 20 м/с. Больше всего циклон затронул Южно-Сахалинск, Долинский и Томаринский районы, в последнем местами выпало около 1,5 м снега, коммунальные, дорожные и экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. На дистанционное обучение перевели учащихся 88 школ в девяти муниципалитетах: в Южно-Сахалинске, Корсаковском, Холмском, Невельском, Анивском, Долинском, Томаринском, Макаровском и Курильском районах. Детские сады работают в штатном режиме. Медучреждения работают в обычном режиме. Рейсы в аэропорту Южно-Сахалинска выполняют по фактической погоде.