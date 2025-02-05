Обработка клубники от вредителей и болезней

Клубника, или земляника садовая, сегодня встречается почти на каждом участке. Но несмотря на популярность, не все садоводы знакомы с правильной схемой ухода за сладкой ягодой. В статье подробно остановимся на обработках клубники от вредителей и болезней, а также перечислим основные ошибки огородников при выращивании любимого лакомства.
Почему важно обрабатывать клубнику
Здоровые растения обильно цветут и хорошо плодоносят, но чем слаще ягоды, тем больше вредителей они привлекают. Долгоносики, слизни, проволочники или медведки могут уничтожить урожай клубники (садовой земляники), прежде чем вы успеете его собрать. Есть и более серьезные причины не пренебрегать обработками:
Профилактика позволяет избежать заражения ягодника многими паразитами, которых сложно искоренить химическими средствами. К примеру, при борьбе со стеблевой нематодой нужно избавиться от всех больных растений.
Обработки помогают уничтожить вирусы и грибки на ранней стадии, пока они не успели существенно навредить. Для сравнения: если допустить распространение грибка серой гнили, он может уничтожить до 80% урожая.
Даже если вы регулярно обновляете клубничную делянку, на вашем участке все равно есть болезнетворные бактерии. Справиться с ними можно только с помощью профилактических опрыскиваний.
Регулярные обработки помогают сохранить клубнику здоровой в период активного созревания ягод, когда нельзя применять серьезные химические препараты.
Когда нужно обрабатывать клубнику
Всего за сезон нужно провести минимум три процедуры по борьбе с вредителями и болезнями. В первый раз обработайте грядку весной, как только сойдет снег и из розеток появятся новые, молодые листочки. Следующие мероприятия по защите растений проводят в период бутонизации, перед тем как распустятся цветы и завяжутся ягоды. И, наконец, после сбора клубники (садовой земляники) можно сделать заключительную обработку делянки. Чуть ниже подробнее остановимся на порядке действий во время процедур и препаратах для опрыскивания.
Какие болезни могут поразить клубнику
Возбудители опасных болезней в небольших количествах есть почти на каждом участке. Но для активного размножения на клубничной грядке им нужны благоприятные условия: высокая влажность, сильные перепады температур или нарушения агротехники. В таблице ниже перечислили основные заболевания садовой земляники, которые могут оставить вас без урожая.
|Серая, черная или белая гниль
|Появляется в дождливую и жаркую погоду. На ягодах образуется пушок серого, черного или белого цвета, а листья буреют по краям. Зараженные плоды со временем мумифицируются
|Мучнистая роса
|Болезнь провоцируется излишней влажностью. На листьях возникает мучнисто-белый налет, который может перекинуться на цветоносы. Затем зелень начинает сворачиваться по краям
|Разные виды пятнистости (белая, бурая, черная)
|Здоровые клубничные листья имеют однородный зеленый окрас. Наличие на листе пятен любого цвета, белой либо коричневой середины и пожелтевших краев — признак заболевания. На плодах образуются плотные темные участки, которые со временем разрастаются
|Фитофторозное, гранулезное или вертициллезное увядание
|Недуг провоцируется обильным поливом или дождливой погодой. На ягодах появляются уплотнения разного цвета, от белого до светло-коричневого. Клубника становится водянистой, начинает горчить. Растение без плодов просто сохнет без видимых причин. Если куст заболел увяданием, лучше избавиться от него как можно скорее
|Ржавчина
|Эту болезнь легко отличить от остальных. Ее яркий признак — мелкие наросты желто-оранжевого цвета на клубничных листьях. Со временем они лопаются и распространяют грибные споры по грядке
От каких вредителей может пострадать клубника
|Нематода (различные виды)
|Червь, который паразитирует на корнях клубники и питается соком растения. Вредитель быстро размножается и распространяется по делянке. При поражении стебель растения утолщается, становится коротким и лопается, с него пропадает пушок. Лист становится корявым
|Земляничный листоед
|Это жучок размером до 4 мм, который питается молодой зеленью. Активен ранней весной. Он поедает нежные листья клубники, оставляя небольшие отверстия. Чаще всего прячется на задней части листьев
|Долгоносик
|Это черно-серые насекомые длиной до 3 мм с заметным хоботком. Питаются молодой зеленью и тычинками в клубничных бутонах. Также могут обгрызать цветоножку, после чего бутоны опадают и засыхают
|Паутинный клещ
|Основной признак поражения — белые точки на внешней стороне листьев клубники. Они появляются из-за того, что клещ высасывает сок из растения вместе с хлорофиллом. Также о присутствии клеща говорит тонкая белая паутина
|Тля
|Тля — небольшой вредитель зеленого или коричневого цвета. Листья, на которых она поселилась, становятся липкими и блестящими от сладкой жидкости — пади. Со временем у них скручиваются края, растение останавливается в росте и умирает
|Муравьи
|От этих насекомых тоже лучше избавиться. Во-первых, они разносят по делянке тлю, которая питается соком растений. А во-вторых, сами не прочь полакомиться спелыми ягодами. Кроме того, муравьи активно повреждают бутоны в период цветения
|Слизни
|Напоминают улитку без раковины. Эти моллюски ведут ночной образ жизни и питаются как спелой клубникой, так и сочной зеленью. После визита вредителя ягоды будут частично объедены и испорчены неприятной слизью
|Трипсы
|Небольшие насекомые размером 1—2 мм, питаются соком растений. Чтобы увидеть трипса на цветах, попробуйте потрясти цветоносы над листом белой бумаги. Если увидите мелких насекомых, то необходима обработка. Можно применить «Вертимек» или «Фитоверм», иначе будущие ягоды будут испорчены. Видимых повреждений на цветах не будет заметно
|Земляничный клещ
|Это насекомое сложно заметить, настолько малы его размеры. На поражение клубники укажут морщинистая и деформированная листва, мелкие плоды и отмирание завязей
Схема обработки клубники
Если в прошлом сезоне делянка садовой земляники пострадала от болезней или нашествия насекомых, этот год стоит начать с профилактических обработок.
1. В начале сезона (как только сошел снег)
Бороться с вредителями и патогенными микроорганизмами можно начинать уже ранней весной.
«Дождитесь, пока сойдет снег и земля немного подсохнет, а затем приступайте к очистке клубники. Нужно срезать старую листву до зеленого сердечка. Растительные остатки обязательно убирайте с грядок и сжигайте, чтобы вредители не распространились по участку. Вокруг кустов тоже очистите все лишнее: сорняки, усы, старую мульчу. Это необходимо, чтобы препараты попали не только на сам куст, но и на почву вокруг него», — объяснила Елена Борисова, агроном, учредитель компании «Клубничная ферма Борисовых».
После очистки делянки можно приступать к опрыскиванию. Для начала нужно выбрать препараты. Весной вам потребуются фунгициды, акарициды и инсектициды. «Фунгициды борются с грибковыми заболеваниями. Акарициды нужны для того, чтобы убить клещей, а акарициды овицидного действия требуются для того, чтобы уничтожить их кладки. Инсектициды уничтожают других вредных насекомых и их потомство», — рассказала Елена Борисова.
Схема обработки ранней весной простая: опрыскайте грядки раствором фунгицида («Топаз», «Хорус», «Скор») или 1%-й бордоской жидкости. Разводите препараты согласно инструкции.
«Эти препараты отлично помогают в профилактической борьбе с грибковыми заболеваниями клубники. Применять их следует при температуре не ниже +10 °C днем. “Хорус” можно применять при температуре +5 °C», — отметила Елена Борисова, агроном, учредитель компании «Клубничная ферма Борисовых».
2. В период вегетации
Как только клубника выпустила молодые листочки, нужно обработать ее от вредителей.
«Насекомые просыпаются при прогреве почвы примерно до +5…+10 °C. Поэтому самое время обработать растения инсектицидами. Основные насекомые — вредители клубники — это долгоносик, совка, трипс, земляничный листоед. Все они легко уничтожаются “Актарой”. Этот препарат применяется только ранней весной или после сбора урожая. Срок ожидания составляет не менее 60 дней. То есть после обработки растений есть ягоды можно только через два месяца. Есть и другие препараты, пригодные для борьбы: “Алатар”, “Актеллик”, “Искра”, “Искра Био”, “Фуфанон”, “Инта-Вир”», — поделилась Елена Борисова.
Кроме этого, нужно отдельное опрыскивание от клещей и их кладок.
«Акарицидов от земляничного и других клещей на рынке много. Но самыми эффективными из них считаются следующие: “Вертимек”, “Омайт”, “Санмайт”, “Масай”. Это препараты контактного действия, то есть попадают на взрослого клеща и уничтожают его. Поэтому очень важно тщательно обрабатывать растения со всех сторон и использовать прилипатель. Например, “Липосам” или “Сильвет Голд”. Чтобы уничтожить кладки клещей, нужны акарициды овицидного действия. Например, “Ниссоран” или “Аполло”. Как правило, эти препараты можно смешивать с основными акарицидами. Предварительно проведите тест на совместимость», — объяснила Елена Борисова.
3. После плодоношения
Когда клубника начинает цвести, все химические обработки прекращают до полного сбора ягод. С болезнями и насекомыми можно бороться лишь физическими методами: удалять поврежденные части, мульчировать, рыхлить почву.
Но когда урожай собран, можно вновь приступать к профилактике. Проведите еще одну обработку раствором фунгицида, но отдайте предпочтение другому препарату, чтобы более эффективно уничтожить различные болезни. Кроме того, стоит внести в почву средства от муравьев и медведок. Например, «Муравьед», «Медвегон», «Гризли». Плюс в конце сезона хорошо заметна любая пятнистость на листьях. Обязательно обрежьте ее, если встретите.
«Для каждого препарата есть своя инструкция, обязательно используйте ее, соблюдая все рекомендации. Лучше чередовать средства на протяжении сезона, чтобы не развивалась резистентность. Их можно смешивать между собой, но предварительно проведите тест на совместимость: смешайте в одном литре воды по одной дозе каждого препарата. Если осадок или хлопья не образовались, значит вещества можно использовать в одной баковой смеси. Средства на основе серы и меди мешать с другими нельзя!» — прокомментировала Елена Борисова.
Частые ошибки при обработке клубники
Обработка этой популярной ягодной культуры — важный этап, который требует определенных знаний. Мы подготовили для вас список самых частых ошибок, чтобы вы могли избежать их и получить здоровые, сильные кустики клубники с богатым урожаем ягод.
Поздняя обрезка старой листвы. Многие делают санитарную обрезку клубники ближе к маю или не проводят ее вовсе. Однако если всего один клубничный куст будет поражен вредителями или болезнью, зараза быстро распространится на всю плантацию.
Использование старой мульчи. В прошлогодних растительных остатках могут зимовать насекомые или копиться споры грибов. Если не убрать их с делянки, болезней не избежать.
Игнорирование инструкции к препаратам. Некоторые фунгициды действуют только при плюсовой температуре, плюс смываются во время дождя. Поэтому обязательно изучайте инструкцию перед тем, как применять магазинное средство, и выполняйте все рекомендации.
Нарушение агротехники. Обработки не помогут, если ваши посадки слишком старые, сильно загущены или заросли сорняками. Кроме того, избежать болезней помогает регулярный, но не чрезмерный полив, мульчирование почвы свежей соломой или ее рыхление.
Превышение рекомендованных доз препарата. Иногда лучшее — враг хорошего. Так что старайтесь всегда соблюдать концентрацию препаратов и не превышать ее, в противном случае можно навредить полезным насекомым и самому себе.
Комментарий эксперта
"Для выращивания садовой земляники в первую очередь нужно соблюдать агротехнику. Если растение правильно посажено, растет в хороших условиях, то вы получите богатый урожай и здоровые кусты.
Болезни клубники чаще всего вызываются грибами, которые поражают не только ягоды, но и все растение целиком. Чтобы избежать заражения, соблюдайте основные правила: выбирайте устойчивые сорта, сажайте здоровую рассаду, мульчируйте почву, исключая контакт ягод с голой землей, вовремя удаляйте больные растительные остатки.
Что касается препаратов, можно в любое время обрабатывать делянку биопрепаратами с сенной палочкой. Также рекомендую опрыскивать клубнику средствами с кремнием, который способствует утолщению клеточных стенок. После их использования лист становится более жестким, крепеньким, сосущим вредителям его труднее прогрызть.
Некоторые сорта, такие как «Клери», «Азия», «Мальвина», больше других подвержены болезням. Если ягода на вашем участке регулярно страдает от одной и той же заразы, выбирайте сорт, который будет к ней устойчив«, — посоветовала Виктория Лесниченко, создательница семейного питомника ягодных и декоративных культур “Ферма Лесниченко”.
Главное об обработке клубники
Чтобы ваша клубника росла крепкой и радовала вкусными и сочными ягодами, важно учитывать несколько ключевых моментов при ее обработке от вредителей и болезней. Ниже подготовили для вас список основных советов, чтобы вы могли правильно ухаживать за растениями:
1. Профилактическую обработку от болезней нужно начинать ранней весной, как только сошел снег. Следующее опрыскивание от вредителей проводят, когда почва прогревается до +10 °C.
2. Не используйте постоянно одни и те же препараты, чтобы у грибков, клещей и насекомых не возникло резистентности к ним.
3. Проводите обработку, даже если ваши растения не болели. Профилактические опрыскивания помогают избежать заражения.
4. Соблюдайте агротехнику: правильно поливайте, мульчируйте, рыхлите почву и прореживайте посадки. Из-за ошибок в уходе растения болеют во много раз чаще.
5. Не применяйте фунгициды, инсектициды и акарициды во время завязывания и сбора ягод. Эти препараты используют только в начале и в конце сезона.
6. Выбирайте сорта, устойчивые к распространенным болезням, и регулярно обновляйте посадки.
Эксперты:
Елена Борисова, агроном, учредитель компании «Клубничная ферма Борисовых»
Виктория Лесниченко, создательница семейного питомника ягодных и декоративных культур «Ферма Лесниченко»