Обработка клубники от вредителей и болезней

Всего за сезон нужно провести минимум три процедуры по борьбе с вредителями и болезнями. В первый раз обработайте грядку весной, как только сойдет снег и из розеток появятся новые, молодые листочки. Следующие мероприятия по защите растений проводят в период бутонизации, перед тем как распустятся цветы и завяжутся ягоды. И, наконец, после сбора клубники (садовой земляники) можно сделать заключительную обработку делянки. Чуть ниже подробнее остановимся на порядке действий во время процедур и препаратах для опрыскивания.