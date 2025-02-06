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AP: Январь 2025 года установил новый мировой температурный рекорд

Первый месяц года превзошел доиндустриальную эпоху по температуре на 1,75°C, установив новый мировой температурный рекорд.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 64% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Европейская климатическая служба Copernicus сообщила, что январь 2025 года стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Несмотря на фиксацию сильных морозов в США и влияния погодного феномена Ла-Нинья, ученые отметили, что глобальная температура в январе продолжает бить рекорды.

По данным Associated Press (AP), январь 2025 года оказался на 0,09°C теплее рекордного января 2024 года и превзошел доиндустриальную эпоху по температуре на 1,75°C.

Анализ показывает, что за последние 19 месяцев в 18 из них температура достигала или превышала международно согласованный потолок в 1,5°C по сравнению с доиндустриальными значениями.

Однако ученые подчеркивают, что этот предел считается нарушенным только в случае многолетнего превышения — не менее 20 лет. Эксперты отмечают, что даже временные похолодания не смогли остановить нарастающее влияние глобального потепления, резюмируется в статье.

Прежде руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во многих регионах России зима выдалась рекордно теплой, и, скорее всего, наступит ранняя весна. Он объяснил, что сейчас происходит необычное явление: воздушные массы приходят из тропиков и даже субэкваториальных зон, из-за чего стоит такая теплая погода. По его словам, январь этого года изменил привычное представление о зиме.