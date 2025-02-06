AP: Январь 2025 года установил новый мировой температурный рекорд

Прежде руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что во многих регионах России зима выдалась рекордно теплой, и, скорее всего, наступит ранняя весна. Он объяснил, что сейчас происходит необычное явление: воздушные массы приходят из тропиков и даже субэкваториальных зон, из-за чего стоит такая теплая погода. По его словам, январь этого года изменил привычное представление о зиме.