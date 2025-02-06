Климатолог обещает Сибири очень жаркое лето-2025

«Примерно с июля-августа прошлого года в северном полушарии, в частности, на территории России, очень резко возросли температурные аномалии, — объясняет Инна Латышева. — Причем, фактически, тепловая аномалия продолжилась и дальше, вплоть до конца января, когда в Сибирь всё-таки пришла настоящая зима. Это удивительная особенность, когда атмосфера длительное время аккумулировала большое количество тепла. Многие исследователи считают, что это связано с явлением Эль- Ниньо, когда в экваториальных зонах Тихого океана возникает аномальный прогрев и оказывает отепляющее влияние на всю планету. Но нет! В августе прошлого года, когда у нас были аномально высокие температуры, как и в декабре, как раз-таки ситуация была противоположная, как раз стартовал холодный эпизод Ла-Ниньо, который сохранится в течение весны этого года».