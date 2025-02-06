Климатолог обещает Сибири очень жаркое лето-2025

Сибиряки только что пережили тёплый январь — не было не только крещенских морозов (наоборот, в Иркутске и Красноярске днём было около −6, в Новосибирске — на пару градусов холоднее), но и мороза в принципе. Монгольский антициклон накрыл Сибирь только в конце января. И синоптики говорят, что опять февраль будет самым холодным месяцем зимы, как и в прошлом году. Что происходит с погодой, и не только в Сибири, рассказала климатолог, завкафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева.
Сезоны года сдвинулись
«У меня есть ощущение, и, у многих других климатологов тоже, что сдвинулись сезоны года — зимы наступают позже, потом следует холодная весна, потом холодное начало лета, — говорит Инна Латышева. — А потом земля начинает разогреваться, лето наступает жаркое, а накопленное тепло идёт уже и на последующие сезоны. Природа словно немножко поменяла свой сезонный цикл».
И это ощущается вполне. В Сибири точно — январь уже утратил позиции самого холодного месяца зимы, таковым стал февраль. За ним уверенно следует прохладный март — в здешних широтах это вполне зимний месяц, с массовыми катаниями по льду наконец замерзшего Байкала и игрой в снежки. Погода прекрасная, обычно до −15. И это точно не весна. Весна приходит в апреле с бурным таянием снегов. А настоящее лето — это уже с середины июня. Зато надолго. И не только в Сибири.
«Примерно с июля-августа прошлого года в северном полушарии, в частности, на территории России, очень резко возросли температурные аномалии, — объясняет Инна Латышева. — Причем, фактически, тепловая аномалия продолжилась и дальше, вплоть до конца января, когда в Сибирь всё-таки пришла настоящая зима. Это удивительная особенность, когда атмосфера длительное время аккумулировала большое количество тепла. Многие исследователи считают, что это связано с явлением Эль- Ниньо, когда в экваториальных зонах Тихого океана возникает аномальный прогрев и оказывает отепляющее влияние на всю планету. Но нет! В августе прошлого года, когда у нас были аномально высокие температуры, как и в декабре, как раз-таки ситуация была противоположная, как раз стартовал холодный эпизод Ла-Ниньо, который сохранится в течение весны этого года».
Ученые в замешательстве — одним только эффектом далёкого тёплого течения потепления не объяснить. Парниковым эффектом от выбросов — тоже. Действует комплекс факторов, по поводу которых ещё спорят. А результат?
Будет жарко
«Происходит потепление климата: 2024 год уже стал самым тёплым и жарким на планете, начиная с 1850 года, когда начали измерять температуру современным способом, — рассказывает Инна Латышева. — За это время потеплело на 1, 5 градуса. Учёные считают, что это достаточно опасно, так как может сказаться негативно на экосистемах. Считалось, что к этому, критическому, уровню мы подойдем только лет через 10, но прошлый год побил все рекорды в северном полушарии: аномально жаркая зима, весна и лето, то есть почти все сезоны года, оказались рекордно жаркими в южном полушарии».
Но и это ещё не всё!
«По прогнозам на ближайшие 5 лет, будет происходить дальнейшее потепление климата. Продолжительность отопительного сезона в стране, в том числе в Сибири уменьшится, — говорит климатолог. — Экономия? Нет! Летом мы будем больше тратить на то, чтобы, наоборот, охладить помещения. Поэтому, может быть, летний сезон перебьёт зимний в отрицательных последствиях для расходов на ЖКХ. Продолжительность периода активной вегетации будет расти все эти годы, в том числе и в Сибири. Для садоводов, которые выращивают овощные, плодовые культур, это, конечно, положительный эффект. Но параллельно летом ожидается меньше осадков, станут частыми засухи».
А следом, увы — пожары в лесах, уменьшение в объёмах не приспособленного для такого климата кедрача. Интересно всё же, что это не что-то новенькое, так уже было.
«Например, согласно летописям, на большой территории Сибири, от Енисея до Лены, в конце 17 века зима не наступала. Русские переселенцы беспрепятственно плыли по рекам, осваивая территории. Погода им благоприятствовала настолько, что во вновь образованных общинах и крепостях урожай собирали два раза в год», — приводит данные Инна Латышева.
Сегодняшним сибирякам то кажется невозможным. С другой стороны, и путешествие из Архангельска и Великого Устюга по морю и потом по рекам на тех судёнышках, которые были в ходу в 17-ом веке (а именно так поморы, предки сибиряков, заселяли новые территории) — тоже. Судя по всему, природа подготовила нам немало сюрпризов.