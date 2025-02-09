Народные приметы на 10 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Православные в этот день вспоминают преподобного Ефрема Сирина — богослова, одного из учителей церкви, жившего в IV веке. А в народе 10 февраля отмечали «именины домового».
Приметы погоды 10 февраля
Для начала — про народные приметы на 10 февраля в 2025 году о погоде.
- Если в этот день дует сильный ветер — год будет сырым и холодным.
- При безветрии дым от костра стелется над землей — пойдет снег.
- Если ветер гудит в печной трубе — к похолоданию. Колокольный звон слышно издалека ясно и громко — жди снегопада.
- Лес почернел — к оттепели.
- Если вечером в печи виден красный огонь, значит ночью не будет снега.
- Колокольный звон слышен ясно — к снегопаду.
- Над лесом густой воздух — к дождю и ненастью.
Что можно делать 10 февраля
После полудня в этот день женщины старались побольше смотреть в зеркало. Говорилось, что это поможет сохранить красоту и молодость.
Перед сном было принято рассказывать сказки о домовом, а также петь частушки и прибаутки. Чтобы задобрить его, наши предки вечером резали черного петуха, смачивали в его крови полынный веник и тщательно подметали дом и двор. В угол или под печку ставили горшочек каши или сладости и ласково приглашали домового отведать угощение. Говорилось, что иначе он накажет домочадцев и даже не даст спокойно поужинать.
Особенно старались задобрить домового те, у кого в семье кто-то болел или столкнулся с бедой (это считалось его проделками).
Если кто-то переезжал в этот день в новый дом, домового обязательно приглашали с собой. Во дворе ему оставляли подарки — монетки, лоскутки, крошки хлеба. После ужина для него на стол ставили еду.
Девушкам и женщинам 10 февраля днем нужно было сделать уборку, чтобы домовой не злился и не разбивал в доме посуду.
Что запрещено делать 10 февраля
Некоторые народные приметы на 10 февраля содержат запреты.
Женщинам в этот день нельзя было скандалить и ругаться, особенно нецензурно. Говорилось, что тогда домовой начнет безобразничать и всех пугать: громко скрипеть дверями, топать по полу и по потолку.
Запрещалось бить и обижать кошек. Они считались подругами домашнего духа. Опасались, что она за такое может рассердиться: начнет путать нитки для рукоделия или дразнить собаку, заставляя ее беспричинно лаять, а еще сильно шуметь ночью, мешая людям спать.
Также нельзя было убивать в доме насекомых. Наши предки верили, что из-за этого домовой может разозлиться и навлечь денежные проблемы, нужду (праздник даже называли Сверчковым заступником).
В этот день люди старались не ссориться и не разбрасывать по дому вещи. Опасались, что за это домовой может наказать домашних, создать вокруг еще больший беспорядок и навлечь болезни.