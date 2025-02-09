Народные приметы на 10 февраля 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Перед сном было принято рассказывать сказки о домовом, а также петь частушки и прибаутки. Чтобы задобрить его, наши предки вечером резали черного петуха, смачивали в его крови полынный веник и тщательно подметали дом и двор. В угол или под печку ставили горшочек каши или сладости и ласково приглашали домового отведать угощение. Говорилось, что иначе он накажет домочадцев и даже не даст спокойно поужинать.