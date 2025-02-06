На зависть соседям. Как вырастить дерево с разными сортами на даче

Все косточковые культуры принадлежат к одному биологическому роду, что обеспечивает их отличную совместимость при прививке. Поэтому неудивительно, что на одном дереве могут одновременно созревать плоды сливы, алычи и даже абрикоса. Однако начать лучше с сортов одного вида: