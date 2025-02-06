На зависть соседям. Как вырастить дерево с разными сортами на даче

Представьте себе яблоню, с которой можно собирать плоды разного цвета. Или вишню, дающую ягоды разного размера. Подобные деревья — не фантастика, а старый прием селекционеров. Кандидат биологических наук, агроном Елена Горбунова рассказала, как вырастить подобное дерево на своей даче на зависть соседям.
Многосортовые яблони
«Если в семье разные вкусы — кто-то любит летнюю Папировку, а другой предпочитает плотную, хрустящую мякоть Северного Синапа, — можно собрать любимые сорта на одном дереве», — уверяет Елена.
Но важно учитывать, что не все сорта хорошо уживаются друг с другом.
«Часто это можно выяснить только опытным путем. Однако можно посоветовать не прививать неродственные по происхождению, относящиеся к разным ботаническим видам сорта», — рассказывает агроном.
В яблоне отлично сочетаются следующие сорта:
- Зимний сорт Симиренко с сочными кисло-сладкими яблоками и Мекинтош, который отличается насыщенным ароматом Спартан и Мекинтош.
- Раннелетний и позднелетний сорта: Конфетное отличается сладким вкусом и нежной мякотью, а Сахарный Мирон — высокой урожайностью и хорошей лежкостью.
- Лобо и Хонней Крисп. Зимние сорта с крупными плодами, отличающиеся высокой сочностью и гармоничным кисло-сладким вкусом.
- Мельба, Конфетное и Сахарный Мирон. Три сорта с разными сроками созревания, обеспечивают постоянный урожай с июля по сентябрь.
Чтобы создать подобное дерево, можно привить несколько сортов на сеянцы дикой яблони или на районированные подвои, подходящие для конкретного климата и типа почвы. «Прививка выполняется окулировкой, при этом диаметр побегов должен соответствовать размеру привоя», — советует специалист.
Если в Вашем саду уже есть взрослое дерево, его можно перепривить, постепенно заменяя ветви новыми сортами. Такой метод часто применяют садоводы, если плодовое дерево не устраивает их по вкусовым качествам или срокам созревания.
Многосортовые груши
Груши не отстают от яблони. Принцип прививки точно такой же! Для нее подойдут сеянцы груши лесной или проверенные районированные сорта.
Лучше всего сочетаются сорта:
- Лада и Чижевская. Раннеспелый и осенний сорта, устойчивые к болезням.
- Мраморная и Осенняя Яковлева. Оба сорта отличаются высокой сладостью и сочностью.
- Дюшес Летний и Талгарская Красавица славятся душистым фруктовым ароматом и насыщенным вкусом.
Многосортовые косточковые деревья
Все косточковые культуры принадлежат к одному биологическому роду, что обеспечивает их отличную совместимость при прививке. Поэтому неудивительно, что на одном дереве могут одновременно созревать плоды сливы, алычи и даже абрикоса. Однако начать лучше с сортов одного вида:
Слива Голливуд, Оцарк Премьер и Анджелино. Растение дает крупные плоды среднего веса.
Вишня Любская и Антрацитовая дают уникальную возможность получить с одного дерева плоды разной окраски, размера, вкуса и срока созревания.
Уход за деревьями
Сроки прививки зависят от выбранного способа и климатических условий. Прививку черенком обычно проводят ранней весной до начала сокодвижения. Окулировку чаще выполняют летом, в средней полосе — с конца июля до 20 августа, начиная с косточковых пород. При температуре ниже +15 градусов почки хуже приживаются.
Черенки для весенней прививки заготавливают осенью или в конце зимы, хранят в холодильнике, не допуская прорастания почек. Для окулировки летом используют однолетние побеги, с которых берут глазки — почки с кусочком коры и ткани.
В первый год привитые деревья требуют особого ухода. Через 3−4 недели снимают обвязку. При этом не стоит удобрять растение, чтобы не стимулировать избыточный рост. Обязательно удаляют цветки, появляющиеся на привитом побеге.
«Планируя садовые эксперименты, предварительно выясните тонкости проведения разных способов прививки, подбора сортов. Для этого обязательно познакомьтесь с рекомендациями специалистов и опытных садоводов», — советует эксперт.
Сейчас садоводы могут купить готовые многосортовые деревья в питомниках, однако выбор сортов может быть ограничен. Если же хочется создать действительно уникальное дерево-сад своими руками, придётся освоить технику прививки и потратить несколько лет на выращивание устойчивых подвоев.