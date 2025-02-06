Греческий остров Санторини продолжает страдать от землетрясений

Популярный греческий остров-курорт Санторини с начала февраля появляется в новостях почти каждый день, но вовсе не из-за своих знаменитых белых домиков с синими крышами и других живописных видов: все дело в землетрясениях.
С 1 февраля в регионе началась сейсмическая активность, которая не прекращается до сих пор — за неделю на острове и в его окрестностях произошло уже 1440 подземных толчков. Новыми подробностями поделилось местное издание Anadolu Ajansı.
Пока что природное явление проявляет себя не слишком сильно: из всех толчков только 440 имели силу в 3 балла по десятибалльной шкале Рихтера, и 73 — 4 балла, а остальные были слабее.
Тем не менее, земля продолжает дрожать, поэтому премьер-министр страны Кириакос Мицотакис провел экстренное совещание в Афинах, посвященное проблеме.
На нем главный геолог страны и глава государственного Агентства по планированию и защите от землетрясений Эфтимиос Леккас предупредил, что острову стоит опасаться оползней и лавин, которые может вызвать непрерывно дрожащая почва.
Другой эксперт в области сейсмологии и геофизики, Костас Папазачос, уверен, что ситуация движется к благополучному окончанию, и более серьезных землетрясений в регионе ожидать не стоит.
По итогам встречи премьер-министр сообщил, что правительство смотрит на ситуацию более оптимистично, чем день назад.
Ранее рассказывали, как эта история начиналась — и какие рекомендации давали эксперты.